Frauendorf: Auch in Zukunft fährt keine S-Bahn zur Diskothek „blue“

Frohburg/Frauendorf

Mit dem Zug zur Diskothek und vor allem spätabends respektive in der Früh sicher nach Hause: In Frauendorf zwischen Geithain und Frohburg war das über Jahrzehnte Usus. Zwar lag die Station anderthalb Kilometer weit vom Dorf, das ihr den Namen gab, entfernt, doch bis in die Diskothek hier in der kleinen Bahnhofssiedlung waren es nur wenige Schritte. Während die Disco „blue“ Frauendorf – 1925 als Ausflugslokal eröffnet – alle Zeitenwenden überstand und auch heute eine frequentierte Adresse ist, fahren die S-Bahnen in Frauendorf längst durch.

Idee: Ein Bedarfshalt wäre überlegenswert

„Warum gibt es nicht wenigstens einen Bedarfshalt in Frauendorf? Man ist gezwungen, mit dem Auto zu fahren“, sagt der Geithainer André Pruditzsch. In Zeiten, da man immer mehr Wert lege auf die Reduzierung des CO2-Ausstoßes, sei es doch eine Überlegung wert, die S-Bahnen zumindest dann stoppen zu lassen, wenn jemand hier ein- oder aussteigen wolle. In Neukirchen-Wyhra habe man nach der Wende die Bahnstation sogar ein Stück in Richtung der neuen Diskothek „Cult“ verschoben, um sie günstig anzubinden. Das, sagt Pruditzsch, sei eine gute Idee gewesen - auch wenn es das „Cult“ nicht mehr gebe.

Disco : Fahrplan passt nicht zu den Ausgeh-Zeiten

Den Frauendorfer Haltepunkt, 2004 endgültig geschlossen, wieder in Betrieb zu nehmen, betrachtet Mareike Seifert von der „blue“-Betreiber-Familie als wenig sinnvoll. Damit ihre Gäste die S-Bahn nutzen könnten, wäre grundsätzliche Voraussetzung, „dass überhaupt nach 23 Uhr und die ganze Nacht hinweg Züge fahren. Die Weggeh-Zeiten unserer Gäste haben sich dahingehend verändert, dass es wirklich erst 23 Uhr losgeht und dafür bis morgens 5 Uhr.“ Ganz abgesehen davon, dass die Station verwildert sei und es einen erheblichen Aufwand bedeutete, sie wieder herzurichten.

Nach dem aktuellen Fahrplan passiert die letzte S-Bahn des Tages aus Richtung Leipzig Frauendorf 22.50 Uhr, danach noch eine kurz nach 1 Uhr. In die Gegenrichtung fährt die letzte Bahn sogar schon kurz nach 22 Uhr. Samstag und Sonntag startet noch eine allerletzte um Mitternacht. Dann dreht sich kein Rad bis 4.42 beziehungsweise 5.08 Uhr in Richtung Leipzig sowie halb fünf beziehungsweise kurz vor sechs in Richtung Geithain.

Zweckverband: Stationsausbau lohnt sich nicht

„Eine Wiederinbetriebnahme der Station in Frauendorf ist momentan auf Grund der geringen erwarteten Nachfrage und zu erwartenden hohen Investitionen nicht vorstellbar“, sagt denn auch Nadine Stitterich, Sprecherin des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig. Der Verband ist der Besteller der Zugleistungen. Frauendorf habe nur knapp 350 Einwohner und liege weit entfernt. „Die Erfahrungen aus Neukirchen-Wyhra zeigten, dass der Zusammenhang der Nutzung unserer Züge mit einem Disco-Betrieb nicht messbar ist.“ In Neukirchen habe man seinerzeit die Station ohnehin erneuern müssen und deshalb die Gelegenheit genutzt, sie etwas Richtung Discothek zu verschieben. Inzwischen sei klar, „dass eine langfristige Investition, wie sie ein Bahnsteig darstellt, nicht von relativ kurzlebigen Umständen abhängig gemacht werden sollte.“

In Frauendorf gebe es keinen Bahnsteig mehr, der verkehrssicher sei. Ihn neu zu bauen, würde kaum zu mehr Fahrgästen führen und sei deshalb nicht förderbar und nicht finanzierbar. Ganz abgesehen davon, dass der Fahrplan so gestrickt sei, dass ein zusätzlicher Halt den wichtigen Anschluss in Geithain an den Regionalexpress nach Chemnitz in Frage stelle. Stitterich: „Somit sehen wir derzeit keine Möglichkeit, die ehemalige Verkehrsstation Frauendorf wieder zu bedienen.“ Eröffnet wurde die Station 1876.

Von Ekkehard Schulreich