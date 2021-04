Frohburg/Frauendorf

Corona – natürlich! – hilft den von Autobahn-Lärm genervten Einwohnern Frauendorfs nicht weiter: Zwar hat der Verkehr, der wenige Hundert Meter westlich des Dorfes vorbei rollt, Pandemie-bedingt etwas abgenommen. Dafür sind ihm mehr Menschen als sonst ausgesetzt, weil sie zu Hause bleiben (müssen).

Kritik an unzureichendem Lärmschutz äußern die Frauendorfer seit Jahren. Forderungen nach einer Verlängerung der Lärmschutzwand weisen Fernstraßen-Bauer Deges und bei der Landesdirektion Sachsen, die das Baugenehmigungsverfahren leitete, regelmäßig zurück. Eine Bürgerinitiative soll jetzt die Kräfte bündeln. Sie fürchtet, dass mit der Fertigstellung der Autobahn 72 die Belastungen noch deutlich zunehmen.

Verkehr auf Autobahnen kennt keine Ruhezeiten

„In allen Wohngebieten gelten Ruhezeiten. Eine Autobahn kennt keine Ruhezeiten. Wir sind die ganze Zeit dem Lärm ausgesetzt. Lärm macht krank. Selbst in nahe gelegenen Gewerbegebieten ist es bedeutend leiser als bei uns.“ Als fraktionslose Kreisrätin warb Susann Müller, Vorsitzende der 45 Mitglieder zählenden Bürgerinitiative Frauendorf und mit ihrer Familie unmittelbar betroffen, im Kreistag um Unterstützung. Das erste Corona-Jahr habe den Betroffenen vor Ohren geführt, wie stark ihre Wohn- und Lebensqualität beeinträchtigt sei. Den Streit der Experten über Grenzwerte und die Kernfrage, ob beim Bau der Autobahn alles richtig gemacht worden sei, kontert sie mit dem Verweis auf den Planfeststellungsbeschluss. In dem ist formuliert, dass „schädliche Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete so weit wie möglich“ zu unterbleiben habe – „unabhängig von der Feststellung konkreter Grenzwerte“.

Im Anhörungsverfahren 2006 wurde die Aussage eines Vertreters des Regierungspräsidiums, heute Landesdirektion, protokolliert, dass zu vermeidende schädliche Umwelteinflüsse „nicht erst diejenigen“ seien, „die als Lärmimmission oberhalb vom Gesetzgeber festgelegter Grenzwerte liegen“. Die Deges solle deshalb nicht nur ihre Berechnungen offen legen, sondern in einem „zweiten Schritt“ aufzeigen, „mit welchen Maßnahmen des aktiven Schallschutzes kann man die Lärmimmissionen, die sie hören, weitest möglich abgesenkt werden und was kostet das“.

Borna und Rötha durch Erdwälle geschützt

Schlimmer als der „Grundpegel“ seien die Geräusche, die LKW und sehr schnellen Personenwagen verursachten, wenn sie in den Lärmschatten der Schutzwand, die in 10 Meter Höhe den Ort tangiert, hinein oder aus ihm heraus führen, sagt Müller. Dass Lärmschutz funktioniere, sehe man wenige Autobahn-Kilometer weiter nördlich: Sowohl Borna als auch Rötha würden durch Erdwälle geschützt. Richtung Chemnitz „gibt es Lärmschutzwände sogar für Gewerbe- und Industriegebieten“. Welchen Raum dieses Thema – und das des Lärmschutzes entlang der geplanten neuen Bundesstraße 7 – im Frohburger Bürgermeister-Wahlkampf einnimmt, kann Susann Müller, die ihre Ambitionen auf das Amt bereits öffentlich machte, noch nicht sagen. Es sei ja ein eher nicht kommunales: „Schlimm ist vielmehr, dass wir auf den höheren Ebenen kein Gehör finden, dass wir von vielen Seiten immer wieder eine Abfuhr bekommen.“

Unterstützung geleistet habe Landrat Henry Graichen (CDU), der im November eine Lärmmessung veranlasste. „Eine Moment-Aufnahme, die nicht zu einem Umsteuern führt.“ Zudem sprach Müller jetzt die CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf um Unterstützung an.

Landesdirektion will nicht nachbessern

Die Landesdirektion Sachsen, die den Bau des Autobahn-Abschnitts 2008 genehmigte, sieht keine Veranlassung, nachzubessern. „Im Planfeststellungsbeschluss ist ausgeführt, dass die von der Vorhabenträgerin Deges eingereichte Ergänzung zur Planung – die unter anderem die Planung der Lärmschutzwand einschließlich eines Schallschutzgutachtens umfasst – geeignet ist, die Zusagen aus dem Anhörungsverfahren zu erfüllen“, sagt Ingolf Ulrich, der stellvertretende Pressesprecher der Behörde. Insbesondere komme das Schallschutz-Gutachten zu dem Ergebnis, „dass die Lärmschutzwand dazu führt, dass alle Grenzwerte eingehalten werden“. Gegen den Planfeststellungsbeschluss habe niemand eine Klage bezüglich der Lärmschutzwand eingelegt. Deshalb sei er bestandskräftig.

Dass für mehr Lärmschutz „keine Rechts- und Finanzierungsgrundlage bestehe“, bekam Susann Müller von der Autobahn GmbH des Bundes, inzwischen zuständig für die A 72, vor wenigen Tagen schriftlich. Die gesetzlichen Grenzwerte würden vollständig eingehalten, der Planfeststellungsbeschluss sei „unanfechtbar“.

