Frohburg/Frauendorf

Marcel Riesco war der Stargast des 25. Frauendorfer Vereinsfestes. Der Rock'n'Roll-Star, extra aus den USA angereist, stand mit „ Ray Allen and his Band“ aus dem Frohburger Ortsteil am Eröffnungsabend auf der Bühne. Sie legten die Latte hoch für ein Fest-Wochenende, das Hunderte Besucher anzog und das die Erwartungen vom Verein Pro Frauendorf und den vielen Unterstützern erfüllte.

Rock’n’Roll-Nacht holt Gäste von weither nach Frauendorf

„Es waren super viele Leute da. Viele trugen das passende Outfit. Gäste kamen auch aus Dresden, Zwickau, Halle, Leipzig. Da steigern wir uns von Jahr zu Jahr“, sagte Michael Voigt, Schatzmeister des Vereins. War die Rock'n'Roll-Nacht für Ray Allen & Co. in bestem Sinne ein Heimspiel, sorgte Riesco, der üblicherweise auf Bühnen in den Staaten, Großbritannien und Schweden steht, für eine musikalische Horizont-Erweiterung. Außerdem gut aufgelegt: DJ Shakin Casi aus Leipzig und DJ Bobcat aus Frauendorf. Nicht zu unterschlagen vorher der Sandmann samt Abendgruß unter der Leitung von Bärbel Wermann für die Kleinen im Dorf.

Auf Entenrennen und Skatturnier am Sonnabendvormittag folgte nachmittags die Dorfolympiade, bei der vier Mannschaften in Geschicklichkeitsspielen um den erstem Platz kämpften. „Ein dickes Dankeschön an das Organisations-Team, das sich wieder tolle Spiele einfallen ließ“, sagt Voigt. Abends war Partystimmung mit der Diskothek „Team 74" und einem Auftritt der Showtanzgruppe „StepFor“.

Showbühne glänzt mit prominenten Doubles

Höhepunkt des Sonntags war das Programm der Frauendorfer Showbühne. Das sorgte für ein volles Festzelt. Der rote Teppich wurde ausgerollt für die Preisträger Erste Allgemeine Verunsicherung, für Mode-Zar Karl Lagerfeld, der wieder auferstand, für Nena und Kim Wilde. Die Kindertanzgruppe unter der Leitung von Peggy und Melanie war zu erleben. Die Frauentanzgruppe trommelte und performte auf alten Ölfässern, das Männerballett brillierte zu Musik von Michael Jackson.

Zur guten Stimmung am ganzen Wochenende trug nicht zuletzt perfektes Sommerwetter bei. Die Dorffrauen verkauften selbst gebackenen Kuchen und leisteten wie alle Helfer und Sponsoren einen wichtigen Beitrag. Voigt: „Wir danken all jenen, ohne die unser Fest nicht möglich gewesen wäre.“ 2020 gehe es am letzten Juni-Wochenende wieder drei Tage heiß her in Frauendorf. Dann folgt eine Neuauflage des Dorf- und Vereinsfestes.

Von Ekkehard Schulreich