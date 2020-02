Frauendorfer treffen sich am offenen Feuer

Frohburg/Frauendorf

Regenwetter? Das störte die Organisatoren des Wintergrillens am Sonnabend nicht. Der Verein „Pro Frauendorf“ hatte wie in den vergangenen Jahren an sein Vereinshaus eingeladen und die Regenvariante automatisch mit eingeplant. „Hier ist es warm und trocken. Auf der Festwiese könnten wir jetzt nicht laufen“, sagte Mario Pluntke, der das Wintergrillen gemeinsam mit Vereinskollegen auf die Beine stellt.

Infoabend für Zugezogene

„Im Vereinshaus zeigen wir wieder unseren traditionellen Diavortrag mit dem Jahresrückblick.“ Die Aktivitäten können sich durchaus sehen lassen. „Damit müssen wir uns nicht verstecken“, findet Pluntke mit Blick auf die derzeit 20 Vereinsmitglieder. „Vielleicht werden es noch ein paar Mitstreiter mehr, denn es sind gerade einige Leute hergezogen. Auf einem Infoabend wollen wir ihnen zeigen, wofür wir stehen und wie wir uns für das Dorfleben einsetzen.“ Mancher beklage sich darüber, dass im Dorf nichts los sei. „Da steuern wir mit unserem Verein dagegen. Wir haben bei uns einen harten Kern an Mitstreitern, die alle ihre Freizeit opfern.“

Osterfeuer, Dorf- und Vereinsfest

Das Programm für das laufende Jahr bietet wieder allerhand interessante Veranstaltungen: Am 9. April brennt das Osterfeuer, am 6. Juni findet das Kinderfest statt und vom 26. bis 28. Juni das Dorf- und Vereinsfest. „Unser Aushängeschild beim Dorffest ist ganz klar die Rock`n`Roll-Nacht“, betonte Pluntke. Am 13. September werde es einen neuen Anlauf für das Apfelmostpressen geben, nachdem im vergangenen Jahr die große Trockenheit diesem Vorhaben ein Strich durch die Rechnung machte. „Nun starten wir einen neuen Versuch, dafür haben wir das Apfelmosttaxi aus Greifenhain geordert.“

Frisch gepresster Apfelsaft

Jeder könne an diesem Tag seine Äpfel mitbringen und dann gleich den frisch gepressten Saft mitnehmen. „Wir brauchen aber mindestens eine Tonne Äpfel. Bäume haben wir genug im Dorf, nur Wasser von oben sollte in diesem Jahr nicht fehlen.“ Für den 10. Oktober steh ein zünftiges Oktoberfest auf dem Programm und für den 20. November schließlich das Brückenfest.

Von Bert Endruszeit