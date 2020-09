Geithain

Ein Schlager-Konzert besuchen, eine Tour im Schlauchboot unternehmen, die Straßen der Kindheit noch einmal sehen: Wünsche sind das, die umzusetzen vielen als nicht besonders schwierig erscheint. Menschen mit Handicap sehen das zwangsläufig anders. Ihrem Bedürfnis nach Teilhabe, nach einer von den anderen ganz selbstverständlich gelebten Normalität, will das Geithainer DRK jetzt Rechnung tragen. „FreiKuBi“ heißt das Projekt, das für Freizeit, Kultur und Bildung steht. Möglich machen es eine Förderung durch die „Aktion Mensch“ und das Engagement Ehrenamtlicher.

Stephanie Zielke und Ronny Veit von FreiKuBi (Freizeit, Kultur, Bildung) im DRK organisieren Bowlingtreffs. Quelle: Jens Paul Taubert

Anzeige

Reise an den Ort der Kindheit

Der Besuch im Horch-Museum Zwickau klingt nach in Hans-Jürgen Schellenberger. Die chromglänzenden Karossen zu sehen, war für den Bad Lausicker ein Erlebnis. Ebenso wird er lang an die Schiffspartie über den Markkleeberger See denken, ganz unmittelbar dort, wo er vor Jahrzehnten mit seinen Eltern lebte. „Ich bin begeistert. Ich bin froh, dass es das gibt“, sagt er mit Blick auf „FreiKuBi“. Von sich aus hätte er beide Ausflüge nicht realisiert. Schellenberger arbeitet in der Geithainer Werkstatt für Behinderte in der Abteilung Verpackung. Das neue Projekt ist für ihn zweifellos ein Gewinn: „Ich komme raus, habe Leute um mich.“ Ideen hat er auch: die Feuerwehr besuchen, mit dem Kohrener Landexpress durch die Region tuckern.

Weitere LVZ+ Artikel

Wünsche erfüllen, die zum normalen Leben gehören

„Gerade die einfachen Wünsche machen deutlich, wie notwendig dieses Projekt ist“, sagt Heidrun Naumann, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes. Zwar sei das Bundesteilhabegesetz ein guter rechtlicher Rahmen, doch stünden viele Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen nicht konsequent genug im Fokus. Das wolle man ändern, habe sich deshalb bei der „Aktion Mensch“ um Förderung beworben – und sie für fünf Jahre für zusätzliches Personal erhalten. Die Corona-Pandemie habe im Frühjahr zwar den Start erschwert. Doch inzwischen habe man eine ganze Reihe von Wünschen und Vorschlägen erfasst und forme konkrete Angebote daraus.

Die Begeisterung ist groß: Schlauchboot-Tour auf der Mulde. Quelle: DRK

DRK-Fahrdienst hilft beim Rolli-Transport

„Es geht um körperliche Aktivitäten, um gemeinsames Kochen, ums Englisch lernen“, sagt Projektleiter Ronny Veit. „Angefangen haben wir mit einem Autokino-Besuch in Leipzig, den wir einem Pärchen ermöglichten, das in der Kohren-Sahliser Wohnstätte zu Hause ist.“ Hier wohnt auch Elli Seehase, die im Mai ihren 100. Geburtstag beging. Die Leipzigerin wollte unbedingt ihre Heimat wiedersehen. „FreiKuBi"“ machte es möglich, ein Stopp am Völkerschlachtdenkmal inklusive. Zupass kommt dabei, dass das DRK über einen eigenen Fahrdienst verfügt und auch der Transport von Rollstühlen kein Problem ist.

„Viele mussten in diesem Jahr auf Urlaub verzichten. Da ist der Wunsch, etwas zu erleben, umso größer“, meint Stephanie Zielke. Sie ist Gruppenleiterin der Verpackungsabteilung der Werkstatt und koordiniert die Wünsche der hier tätigen Behinderten. „FreiKuBi“ wüssten auch die Eltern und die Betreuer zu schätzen.

Lesen Sie auch:

Sozialamtsleiterin: Wichtiger Beitrag

Der DRK-Kreisverband Geithain leiste einen großen Beitrag im Bereich der Behindertenhilfe, sagt Sozialamtsleiterin Karina Keßler. Sie verweist auf Wohnstätten, Werkstätten, ambulante Diensten und Fahrtdienste. „Das neue Projekt stellt eine wertvolle Ergänzung dar, da es sich gezielt auf Menschen mit Behinderungen und deren Teilnahmemöglichkeiten im Freizeit-, Kultur- und Bildungsbereich fokussiert. Wir danken allen, die sich hier engagieren.“ Die Nutzung von Freizeitangeboten in der Region werde ausgebaut und verbessert. Barrierefreie Zugänge seien eine Grundvoraussetzung, wofür das Kreissozialamt 2014 bis 2020 für 84 Baumaßnahmen 1,6 Million Euro Fördermittel einsetzte.

DRK sucht ehrenamtliche Unterstützer

Das Projekt ist im Wachsen. Gern möchte das DRK, dass auch die vom Kreisverband betreuten Seniorengruppen davon profitieren. Zudem öffnet man sich anderen Pflegeeinrichtungen, so Häusern der Diakonie in Colditz und Königsfeld, der Arbeiterwohlfahrt in Bad Lausick. „Um eine möglichst große thematische Breite anbieten zu können, brauchen wir ehrenamtliche Unterstützung“, sagt Heidrun Naumann. Wer mit den Interessenten kochen oder backen, Lese- und Rechenfähigkeiten vertiefen möchte, wer in Fremdsprachen firm ist oder wer als Betreuer auf Fahrten Unterstützung leisten kann, ist dem Kreisverband höchst willkommen. Dringend gesucht ist auch jemand, der Tanz anbietet.

Kontakt zum DRK-Kreisverband Geithain: Telefonnummer 034341/3030

Von Ekkehard Schulreich