Freizeitbad „Riff“ in Bad Lausick: Jeder Lockdown-Monat kostet 200 000 Euro

Bad Lausick

Erneut gehen im Kur- und Freizeitbad „Riff“ Bad Lausick die Lichter aus. Wie im März wurde per Corona-Schutzverordnung am 2. November die komplette Schließung verfügt. Dass Gutachten das Corona-Risiko in Thermen und Saunen mit ausgefeiltem Hygienekonzept als gering einstufen, zählt in der momentanen Situation nicht. Während die Gäste draußen bleiben, wächst für den Gesellschafter Stadt Bad Lausick das wirtschaftliche Risiko. Die LVZ im Gespräch mit Henry Heibutzki, Geschäftsführer der kommunalen Kur GmbH.

Henry Heibutzki ist neben Annett Koza Geschäftsführer der Kur GmbH Bad Lausick. Quelle: Jens Paul Taubert

Nach dem Lockdown im Frühling konnte das „Riff“ am 6. Juni – unter Auflagen und mit Einschränkungen – wieder öffnen. Mit dem Ende der Herbstferien müssen Bad und Saunen erneut schließen. Können Sie das nachvollziehen?

Nein. Gutachten besagen, dass die Ansteckungsgefahr in Einrichtungen wie unserer weitgehend ausgeschlossen ist. Wir haben strenge Hygiene-Auflagen, die wurden eingehalten. Und wir arbeiten mit Chlor, das tötet Keime. Unverständlich ist mir die Entscheidung auch, weil jetzt die alljährliche Grippewelle anrollt. In solchen Zeiten ist es gut, die Abwehrkräfte zu stärken. Etwas für die Gesundheit tun, dafür steht das „Riff“. Doch wir dürfen nicht öffnen.

Keine Übertragungen in Thermen bekannt

Die Zahl der Besucher wurde seit Juni begrenzt, auf Aufgüsse in den Saunen verzichtet. Es wurde permanent desinfiziert. Genügen diese Maßnahmen offenbar nicht?

Ich sehe das anders. Was unternommen wurde, hat gewirkt – nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Thermen und Freizeitbädern. Es sind keine Übertragungswege durch solche Einrichtungen nachgewiesen. Doch das zählte bei der politischen Grundsatz-Entscheidung nicht.

In den Herbstferien herrschte noch einmal Betrieb – seither ruht still das Wasser in der Halle. Quelle: Hanna Gerwig

Bis November Besucher halbiert, Ausgaben gewachsen

Wie groß ist der finanzielle und personelle Aufwand, den das „Riff“ betrieb, um das Konzept umzusetzen?

Enorm. Maximal 570 Besucher durften sich gleichzeitig in Bad und Saunen aufhalten. Das entspricht einer Halbierung unserer Kapazität. Der Hälfte der Einnahmen stehen erhebliche Mehrausgaben in puncto Hygiene gegenüber.

In normalen Jahren schloss die Bilanz des „Riffs“ mit einem Überschuss von 120 000 bis 150 000 Euro. Dass das im Corona-Jahr 2020 nicht gelingen kann, sondern ein erhebliches Minus droht, signalisierten sie auf der Oktober-Sitzung des Stadtrates. Auf wie hoch schätzen Sie den Verlust?

Im Normalfall erwirtschaften Bäder wie unseres keine Überschüsse. Sie brauchen stets die finanzielle Unterstützung der Gesellschafter. Bei uns ist das anders. In den 25 Jahren, die seit der Eröffnung 1995 vergangen sind, haben wir unsere Betriebsausgaben immer selbst erwirtschaftet – ein großer Dank an das Mitarbeiter-Team! Den jährlichen Überschuss haben wir für Modernisierungen genutzt, haben zuletzt etwa das große Schwimmbecken neu gefliest. Und wir haben neue Attraktionen für die Besucher geschaffen.

Mitte Oktober wurde der neunmillionster Besucher begrüßt: Thomas und Evelin Träger aus Altenburg erhalten von Marketing-Mitarbeiterin Kerstin Hennig (rechts) einen Blumenstrauß. Quelle: Jens Paul Taubert

Minus wächst auf mehr als eine halbe Million Euro

Wie groß wird das Minus in diesem Jahr sein?

Pro Monat, den wir schließen müssen, liegt es bei rund 200 000 Euro. Deshalb sprach ich im Stadtrat von einer halben Million Euro, die fehlen wird. Jetzt, da der November hinzu kommt und ich auch für Dezember nicht allzu große Hoffnungen habe, kommen je 200 000 Euro Miese hinzu.

Die European Waterpark Association (EWA), Interessenvertretung europäischer Thermen, Wasserparks und Freizeitbäder, in der das „Riff“ Mitglied ist, kritisiert die Entscheidung der Ministerpräsidenten. Sie fürchtet, dass die Schließung Ende November nicht gelockert wird, und fordert finanzielle Hilfen. Realistisch?

Hilfsprogramme gab es schon in der ersten Welle, doch Einrichtungen in kommunaler Hand wurden davon ausgeschlossen. Das „Riff“ auch, denn Träger ist die Kur GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Stadt Bad Lausick. Lediglich Kurzarbeit wurde kofinanziert. Jetzt spricht Ministerpräsident Kretschmer davon, dass im November alle Unternehmen eine Unterstützung erhalten. Das Wichtigste für mich ist jetzt, Sorge zu tragen, dass wir diesmal partizipieren.

Klage gegen Schließung ist keine Option

Die EWA hält Einzelklagen gegen Schließungsverfügungen für einen Weg aus der Corona-Falle. Den müssten aber die Mitglieder selbst beschreiten. Eine Option für Bad Lausick?

Dafür fehlt mir die Energie. Das ist kein Weg für uns.

Wann muss die Stadt einspringen und das „Riff“ bezuschussen?

Über die Jahre haben wir uns eine Reserve angespart. Die wollten wir einsetzen, um in fünf Jahren – nach drei Jahrzehnten Betrieb – eine Generalsanierung zu finanzieren. Jetzt brauchen wir sie Stück für Stück auf. Noch haben wir etwas zum Zusetzen, doch wenn im Februar 2021 immer noch geschlossen sein muss, geht es endgültig an die Substanz – auch für Bad Lausick. Doch so weit sind wir nicht.

Jubiläum „200 Jahre Kur“ wird vorbereitet

Ohne „Riff“ kein Heilbad Bad Lausick, denn hier befindet sich künftig das Kurmittelhaus. Der Thermalbrunnen ist nach einer Sanierung im Testbetrieb. Das Heilbad-Prädikat muss verteidigt werden. 200 Jahre Kur in Bad Lausick sind 2021 zu feiern. Wie gehen Sie in dieses Jahr?

Nach Feiern ist mir gerade nicht zumute. Aber wir erarbeiten trotzdem unser Festprogramm in der Hoffnung, es dann – unter erfreulicheren Vorzeichen – umsetzen zu können. Wir sind von Natur aus optimistisch.

Von Ekkehard Schulreich