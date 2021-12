Frisch abgefüllter Kohrener Apfelsaft trägt Noras Etikett

Frohburg/Kohren-Sahlis

Ökologisch wertvoll, naturtrüb, lecker: Was den Apfelsaft von Streuobstwiesen des Kohrener Landes außerdem ausmacht – sind die fantasievollen Etiketten auf den Flaschen. Für diese zeichnen seit Jahren die Viertklässler der Grundschule Kohren-Sahlis verantwortlich.

Sieger-Etikett auf 3627 Flaschen

Aktuelle Preisträgerin ist Nora Grützmacher. Tomas Brückmann von der Grünen Liga, die den Saft in der Mosterei Seebenisch herstellen lässt, hat jetzt das Motiv vorgestellt, das die 3627 Flaschen des neuen Jahrgangs schmückt. Die LVZ bedankt sich für das Engagement der Schüler mit Karten für einen Zoo-Besuch in Leipzig.

Verkauf in Kohren und Leipzig

Zu haben ist der Apfelsaft über den Förderverein der Grundschule Kohren-Sahlis in der Bildungseinrichtung selbst sowie in Leipzig in den „Marktschwärmereien“ in der „Feinkost“ (Karl-Liebknecht-Straße) und in der Hildegardstraße. Die Nutzung der Früchte dient dem Erhalt der Streuobstwiesen. Die Saft-Ausbeute ist durchschnittlich, aber höher als im vergangenen Jahr, so Brückmann.

Von Ekkehard Schulreich