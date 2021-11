Frischer Wind mit FÖJ-Kraft an Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis

Frohburg/Kohren-Sahlis

Die Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis startet neu durch. Nach der langen Corona-Zwangspause gehen seit August endlich wieder Gäste ein und aus. Das heimelige Gebäude auf dem idyllischen Pfarrhof tritt jetzt als „Evangelisches Bildungs- und Gästehaus“ mit anderem Logo und frischeren Farben auf. Dazu passend gibt es seit September auch ein neues Gesicht: Ruth Bunde leistet hier ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ).

Neuer Name, neues Signet: Damit wirbt die Evangelische Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis jetzt. Quelle: HVHS

Impulse und junger Blick erhofft

Die Bildungs- und Begegnungsstätte unter dem Dach der Diakonie Leipziger Land hatte zum ersten Mal eine solche Stelle beantragt. „Es passt gut zur Neuausrichtung unseres Hauses“, erklärt Manuela Kolster, Referentin für Umwelt und ländliche Entwicklung bei der Heimvolkshochschule. „Wir freuen uns über Impulse, Ideen und den unverstellten Blick.“

Ruth Bunde kam direkt nach ihrem Schulabschluss in Kohren-Sahlis an. Für die 16-Jährige, die viele Interessen hat und sich noch nicht auf eine bestimmte Berufsrichtung festlegen will, ist die Anlage mit Projekten, Bibliothek, Archiv, Kapelle, Gästezimmern, Seminarräumen, Garten und Streuobstwiesen genau das Richtige.

„Besser als Schule“

„Ich mag die freundliche Atmosphäre, dass ich mich praktisch ausprobieren und viel draußen sein kann“, sagt die Jugendliche. „Das ist besser und mal etwas anderes als Schule.“ Sie fühle sich am richtigen Ort, womit sie auch Kolster und dem Team aus dem Herzen spricht. „Ruth ist ein Glücksgriff und eine Bereicherung für unser Haus“, so die Referentin.

Jugendliche packt an vielen Stellen an

In den wenigen Wochen als frisch gebackene Freiwillige hat die junge engagierte Dame bereits den Sandkasten auf Vordermann gebracht, die Bücherbestände mittels einer Software katalogisiert, das Papierlager neu sortiert und beim Michaelismarkt mit angepackt. Auf dem Programm standen außerdem Backen, Kerzen drehen, Mini-Insektenhotels bauen, Bäume pflanzen und anderes mehr. Die Heimvolkshochschule mit ihrem Potential bietet ihr viele Möglichkeiten, und es gebe wenig, was nicht geht.

Ruth Bunde will in ihrem Freiwilligen Ökologischen Jahr an der Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis auch den Steinofen wieder in Betrieb setzen. Quelle: HVHS

Selbst weitere Aufgaben gesucht

Bunde hat hier ein Zimmer, Verpflegung, Taschengeld, ein freundliches Team, Freiräume und trotzdem einen geschützten Rahmen sowie jede Menge Anregungen. Dafür „liefert“ die Leipzigerin Tatkraft, Kreativität und frische Ideen.

So will sie sich die Bilder und Gardinen vornehmen, den Steinofen in Betrieb setzen, die Kräuterspirale vergrößern sowie einen Gemüsegarten und Hochbeete anlegen. Deren Erträge können dann auf kurzem Weg über die Küche direkt zu den Gästen auf den Teller kommen. Nachhaltigkeit und Umweltschutz werden in der Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis schließlich nicht nur in der Theorie großgeschrieben.

Von LVZ