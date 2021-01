Frohburg 2021: Weniger Steuern und weniger Geld vom Land

Frohburg

Eine Million Euro weniger 2021: Frohburgs Aussichten sind gedämpft. Dabei kommt die Kommune glimpflich aus dem Corona-Krisenjahr. Geld bewusst investieren, Prioritäten neu setzen und sparen, darum wird es in der Debatte um den Doppel-Etat 2021/22 gehen. Die LVZ spricht darüber mit Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), der Mitte 2022 nach 32 Dienstjahren von Bord gehen wird.

Wolfgang Hiensch. Quelle: LVZ-Archiv

Eine Million Euro wird fehlen

In der November-Sitzung des Stadtrates sprachen Sie davon, dass Frohburg relativ glimpflich durch dieses schwere Jahr kommen werde. Was waren Rettungsanker? Wo brachen Einnahmen weg? Wo entstanden Ausgaben völlig ungeplant?

Nach Einschätzung der Kämmerei werden wir das im Haushaltsplan prognostizierte Ziel erreichen. Man darf aber nicht vergessen, dass die Erwartungen für das Jahr seit der Verabschiedung dieses Haushaltsplans deutlich optimistischer waren. Derzeit gehen wir davon aus, dass allein 2020 mit Einnahmeausfällen aus Gewerbe- und Einkommensteuer, fehlenden Einnahmen aus Nutzungsentgelten und Elternbeiträgen in Kindertagesstätten von einer Million Euro gerechnet werden muss. Nur ein Teil wird durch Corona-bedingte Bundes- oder Landeszuschüsse kompensiert. Zur Ehrlichkeit gehört auch, dass an manchen Stellen Ausgaben durch die zeitweise Schließung von Einrichtungen oder durch Verzicht und Nichterreichung investiver Ziele gespart wurden. Eine detailliertere Analyse kann erst mit dem Jahresabschluss vorgelegt werden. Ich gehe von vier Millionen Euro liquider Mittel aus. Damit stehen wir gut da, aber 2021 müssen wir erneut mit einer Million Euro an Ausfällen rechnen, auch weil die Landeszuweisungen geringer sind. Sparen müssen wir auf jeden Fall.

Sie planen erneut einen Doppelhaushalt. Der Entwurf soll später als sonst in die Gremien zur Beratung gehen und erst im Frühsommer beschlossen werden. Es gibt weniger Geld vom Land. Was sind weitere Fallstricke?

Da sich seit der Beschlussfassung Etats 2019/2020 dermaßen viel verändert hat und der Stadtrat bereits für 2021 Ausgaben beschlossen hat, die nicht Teil der Finanzplanung bis 2025 sind, muss zuerst einmal ein Entwurf vorgelegt werden. Beispiele sind die Sanierung der Kindertagesstätte „Turmspatzen“ und der Grundschule Kohren-Sahlis, das Rittergut Prießnitz und der Bahnhof Frohburg. Mit deutlich geringeren Landeszuweisungen, weniger Steuereinnahmen und unzureichenden Förderprogrammen ab 2021 wurde den Kommunen in Sachsen ein dicker Brocken vor die Tür gelegt. Derzeit sprühe ich kaum vor Optimismus. Grundsätzlich vertrete ich in meiner verbleibenden Amtszeit nach wie vor den Grundsatz, dass sich die Stadt im investiven Bereich nur das leisten kann, wofür ein Bedarf begründbar ist und wofür Förderprogramme und -mittel genutzt werden können. Solche Investitionen müssen vorbereitet sein, aber daran mangelt es in Frohburg in den letzten Jahren.

In den Rittergutskomplex Prießnitz wird Frohburg auch in den nächsten Jahren noch erhebliche Summen investieren. Quelle: Jens Paul Taubert

Woran liegt das?

Vor allem an personellen Engpässen.

Ausbau-Standards hinterfragen, wenn das Geld nicht reicht

Wenn Frohburg allein 2021 mit rund einer Million Euro weniger wird auskommen müssen: Wo wollen Sie die Schere ansetzen?

Wir können es uns nicht leisten, zu viele Mittel in den kommunalen Straßenbau zu stecken, wenn es keine oder nur unzureichende Fördermöglichkeiten gibt. Die Erfolge im Straßenbau, wie wir sie bis 2010 erzielten, sind nach den Eingliederungen Eulatals und Kohren-Sahlis' dort nicht 1:1 umsetzbar. Wir müssen neue Prioritäten für ganz Frohburg setzen. Nachhaltigkeit ist nur durch grundhaften Straßenausbau möglich, dabei bleibe ich. Angesichts der Finanzierungslücken aller öffentlicher Haushalte infolge Corona empfehle ich Gesetzgeber und Fachbehörden, über die Reduzierung von Ausbaustandards nachzudenken.

A 72: Genehmigungs-Hickhack behindert Frohburg

Dass sich kleine Städte wie Frohburg von zentral zugemessenen Geldflüssen unabhängig machen sollten, indem sie dank einer starken Wirtschaft vor Ort Einnahmen erzielten, diesen Appell wiederholen Sie seit Jahren. Wie weit ist Frohburg auf diesem Weg vorangekommen?

Seit 2008 steht im Regionalplan Westsachsen, dass die A 72 im Raum Frohburg/ Geithain zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen soll. Seit 2013 rollt hier der Verkehr. Einen zählbaren Aufschwung spüre ich nicht. Das Planfeststellungsverfahren Anschlussstelle Frohburg kommt nicht voran. Das behindert uns. Als steuerschwache Kommune muss sich Frohburg als Gewerbe- und Wohnstandort profilieren. Wir haben 2020 einen kleinen Schritt gemacht, indem wir in eigener Regie den Bebauungsplan „Gewerbepark Frohburg“ aufstellen. Ohne Autobahnanschlussstelle Frohburg und Unterstützung der Landesregierung wird die Planung aber kaum zielführend sein. Dass nach über zwei Jahren seit der Planauslegung bis heute der Vorschlag zur Planänderung zum Knoten mit der Staatsstraße 51 als Kreisverkehr in den Ministerien nicht aufgegriffen wurde, ist das beste Beispiel dafür, wie wenig sich dort mit dem konkreten Vorhaben sowie Anliegen von Bürgern und Kommunen befasst wird.

Welche Rolle spielt angesichts der Entwicklung die enge Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen?

Auf Bürgermeister-Ebene und in den gemeinsamen Verbänden gibt es kaum Probleme. Wenn die ländlich geprägte Südregion im Landkreis Leipzig mit der Entwicklung anderer Regionen mithalten will, muss die regionale Zusammenarbeit aber intensiviert werden. Mittlerweile sind eine Vielzahl von Förderprogrammen ausdrücklich darauf ausgelegt. In Stadt- und Gemeinderäten und in den Verwaltungen muss das Bewusstsein wachsen, dass Zusammenarbeit besser ist als Wettbewerb. Noch dazu, da die aktuellen Bevölkerungsprognosen kaum Wachstum verheißen.

Die Kohrener Burgtürme werden wieder angestrahlt. Jetzt sind Sicherungsarbeiten nötig. Quelle: Stadt

Kommunen brauchen mehr Geld

Ihre Wünsche und Forderungen an die Landesregierung 2021? An den Stadtrat? An die Bürgerschaft?

Hoffen kann ich nur, dass im Laufe des Jahres 2021 wieder so etwas wie Normalität in unser Leben einzieht. Weil ich davon ausgehe, dass die Folgen der Pandemie jahrelang nachwirken werden, fordere ich von Bund und Land, dass sie die Kommunen besser mit finanziellen Mitteln ausstatten. Genauso müssen Kommunen und andere Leistungsträger in unserer Gesellschaft finanziell entlastet werden. Dies geht wohl nur, wenn nicht davor gescheut wird, bereits Beschlossenes rückgängig zu machen, zu verschieben und Gesetze in Frage zu stellen.

Ihre Amtszeit als Bürgermeister endet im Sommer 2022. Welches Vorhaben wollen Sie bis dahin unbedingt umsetzen?

Für vieles reicht die Zeit nicht mehr aus. Ich setze auf einen guten Haushaltsplan 2021/2022 als Basis für eine solide Finanzplanung bis 2025 und für einen reibungslosen Amtsübergang. Ansonsten: Wir brauchen Fördermittel, um den Bahnhof Frohburg und die Burgtürme Kohren-Sahlis zu sichern.

Von Ekkehard Schulreich