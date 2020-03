Frohburg: Antragsflut bei Straßenbau war abzusehen

Frohburg/Geithain

Antragsstopp heißt nicht Förderstopp: Auf diese Formel bringt das sächsische Wirtschaftsministerium seine Intentionen für den Straßenbau. Bis Ende 2022 wolle man all jene Vorhaben bezuschussen, die die Kommunen bis Herbst 2019 einreichten. Parallel dazu will das Ministerium eine neue Strategie entwickeln. Diese soll ab 2023 greifen und den momentanen Investitionsstau abbauen – der allein zig Millionen Euro umfasst. Eine Botschaft, die in der Süd-Leipziger Region auf Skepsis stößt.

Hiensch : Keiner weiß, wie es weiter geht

„Derzeit weiß keiner, wie es weiter gehen soll. Das Ministerium schweigt“, konstatiert Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Landesregierung und Ministerien hätten spätestens im Januar 2019 reagieren müssen. „Damals lag bereits eine Antragsflut vor. Damals schon machten Landkreise und Kommunen auf die unbefriedigende Situation aufmerksam.“ Dass sich die Lage 2020 verschärfen würde, habe man voraussehen müssen.

Bis zur Mitte des letzten Jahrzehnts „haben wir in Frohburg im Jahr zwischen fünf und zehn größere Straßenbaumaßnahmen durchgeführt“, sagt Hiensch. 2019 sei es eine gewesen. Aktuell beantragt seien fünf: Straßenbau Beuchaer Weg in Flößberg, An der Heubodenherberge in Linda, Wegebau Wenigossa - Terpitz sowie die Kreisstraßen Kohren-Sahlis – Rüdigsdorf und Ortsdurchfahrt Elbisbach (zweiter Bauabschnitt). „Unser Bedarf ist deutlich größer. Wir haben uns auf die Wichtigsten konzentriert.“ Dabei könne es keinesfalls bleiben: Für 2021 und 2022 müsse Frohburg „in jedem Falle für weitere Straßenbaumaßnahmen neue Anträge stellen. Man kann nur hoffen, dass die Landespolitik endlich reagiert.“

Die Marienstraße will Geithain 2021 ausbauen. Der Förderantrag wurde im Oktober 2019 fristgerecht gestellt. Quelle: Jens Paul Taubert

Rudolph : Hoffnung und Zweifel

Von Absichtsbekundungen spricht der Geithainer Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Er sehe viele Fragezeichen, „obwohl wir alles vor dem Stichtag eingereicht haben“. Die Marienstraße sei 2021 dran. „Wir hoffen, dann zum Zug zu kommen.“ Der Kreis müsse die Rathendorfer Ortsdurchfahrt bauen, und er selbst lasse beim Radweg Geithain –Mark Ottenhain nicht locker.

Ministerium: Stau wird abgearbeitet – wenn das Geld kommt

„Für alle bis zum Stichtag 31. Oktober 2019 eingegangenen Anträge lautet das Ziel, diese im Doppelhaushalt 2021/2022 abzuarbeiten. Voraussetzung ist die Bereitstellung der Haushaltsmittel“, sagt Kathleen Brühl, Pressereferentin im Wirtschaftsministerium, der LVZ. In Abstimmung mit Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) habe Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) den Städte- und Gemeindetag und den Landkreistag informiert, dass die Förderung der kommunalen Straßen- und Brückenbauvorhaben neu aufgestellt werde. Bis Sommer sollen Eckpunkte erarbeitet werden. Dulig: „Wenn wir es – kommunale Ebene und Freistaat – gemeinsam ernst meinen, Verfahren zu beschleunigen, finanzielle Mittel zielgenauer einzusetzen und den Kommunen langfristige Planungssicherheit geben können, dann sollten wir 2022 beziehungsweise 2023 mit einer neuen Fördersystematik starten.“

Frank Rudolph möchte das gern glauben. Er hofft, „dass nicht wieder was dazwischen kommt“.

Von Ekkehard Schulreich