Frohburg/Frankenhain

Die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain (KWW) haben Arbeiten am Trinkwasser-Netz in der Frankenhainer Hauptstraße begonnen. Ein Heimspiel für den Baubetrieb, denn die Firma Arlt Bauunternehmen kommt aus diesem Frohburger Ortsteil. Zunächst werden hier neue Trinkwasserleitungen und Hausanschlüsse verlegt.

Im nächsten Jahr, so Projektleiter Jens Glöckner von der Veolia Wasser Deutschland in Grimma, die sich um das Tagesgeschäft der Abwasserent- und Wasserversorgung für KWW und Versorgungsverband kümmert, geht es mit der Querstraße weiter.

„Wir wollen etappenweise bauen und vermeiden, dass Anwohner über Monate eine Baustelle vor der Tür haben. Denn womöglich müssen wir über den Winter witterungsbedingt pausieren“, sagte er. Deshalb wolle man bis Weihnachten in der Hauptstraße so weit wie möglich kommen.

400 Meter Leitungen werden ausgetauscht

Die Leitungen sind mehr als 50 Jahre alt und bestehen aus Asbest-Zement. Künftig fließt das kühle Nass durch Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von 100 Millimeter. Damit erweitere man die Leitungsdimension und erhöhe die Versorgungssicherheit. Zudem sollen an den neu gebauten Leitungsabschnitt perspektivisch alle Grundstücke in der Hauptstraße angeschlossen werden, so Glöckner. Insgesamt werden in beiden Straßen mehr als 400 Meter des Leitungsbestandes ersetzt. Die Kosten liegen bei rund 160 000 Euro.

AZV schließt Grundstücke an Kläranlage an

Die KWW und der Abwasserzweckverband Espenhain (AZV) bauen in Frankenhain unmittelbar nacheinander. Mit dem Kanalbau in der Hauptstraße will der AZV ebenfalls noch in diesem Jahr beginnen.

„In der Querstraße wird ein neues Trennsystem errichtet, das heißt Schmutz- und Regenwasserkanäle werden neu gebaut“, erläutert Kerstin Kaden, Technische Leiterin des Verbandes. Damit würden neun Grundstücke an die Gruppenkläranlage Frankenhain angeschlossen. Das Niederschlagswasser werde in den verrohrten Frankenhainer Bach eingeleitet.

Die Stadt Frohburg ihrerseits will sich im späten Frühjahr 2022 dem Straßenbau in der Haupt- und der Querstraße widmen.

Von Ekkehard Schulreich