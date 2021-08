Frohburg: Auto trifft Pumpe auf dem Markt

Frohburg

Die historische Handschwengel-Pumpe auf dem Frohburger Markt hat endgültig ausgedient. Nachdem zuletzt erneut ein unachtsamer Autofahrer die vor der Sparkasse befindliche Pumpe touchierte und in Schräglage brachte, will sie die Stadt jetzt abbauen. Das kündigte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) auf der Sitzung des Stadtrates an. Nutzbar war sie seit Längerem schon nicht mehr. Der Wasserfluss versiegte vor einigen Jahren.

Die Markt-Pumpe steht für ein Stück Stadtgeschichte. Doch jetzt wird sie beseitigt. Quelle: Jens Paul Taubert

„Wir werden zwar Sockel und Pumpe entfernen, die Umpflasterung aber erneuern und die Brunnenöffnung durch einen massiven Schachtdeckel verschließen, so Hiensch. Der Unfallverursacher habe sich gemeldet und beteilige sich an den Kosten. Der Sockel aus vermauerten Natursteinen sei nicht zum ersten Mal durch einen PKW angefahren worden. Entdeckt wurde der Brunnen, als der Frohburger Markt vor zwei Jahrzehnten saniert wurde. Er wurde in die Neugestaltung des geschichtsträchtigen Platzes einbezogen.

Von es