Frohburg/Kohren-Sahlis

Die Fronst eines schweren Gewitters, die am Sonntagabend über das Kohrener Land hinweg zog, bescherte den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kohren-Sahlis Arbeit. In mehreren Ortsteilen waren Bäume umgestürzt und blockierten Straßen. In Terpitz, informierte Sprecher Florian Hensel, wurde ein geparktes Auto unter einem Baum begraben. Es musste vorsichtig befreit werden.

Bäume blockierten Straße durch den Streitwald

Wegen umgestürzter Bäume war die Kreisstraße zwischen Streitwald und Kohren-Sahlis zeitweise gesperrt. Um Bäume von Straßen zu räumen, waren Feuerwehren nach Informationen der Polizei unter anderem auch zwischen Geithain und Ossa und am Strand in Tautenhain auf Achse.

