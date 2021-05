Frohburg: Baustelle an der B 7 in Roda endet Mitte Mai

Frohburg/Roda

Bis Mitte Mai sollen die Kanalarbeiten des Abwasserzweckverbandes Wyhratal und der von der Stadt Frohburg veranlasste Fußwegbau in Roda abgeschlossen sein. Das sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) dem Stadtrat. Bis dahin ist die Bundesstraße 7 halbseitig gesperrt.

Das Bauunternehmen zieht dann sofort nach Greifenhain weiter, um die Freiflächen am Kirchring neu zu gestalten, so Hiensch. Während des Gehweg-Baus in Roda sei die Kommune auf den schlechten Zustand des dort befindlichen Buswartehäuschens aufmerksam geworden, meinte der Bürgermeister. Sie würde es gern instand setzen. Allerdings gehöre das Grundstück nicht der Stadt; daraus ergebe sich Klärungsbedarf.

Von es