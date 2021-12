Frohburg: Benndorfer Chor setzt ein Hoffnungszeichen

Frohburg/Benndorf

Nichts ist es mit „Alle Jahre wieder“: Dieses schöne Weihnachtslied zu singen, darauf musste der Männerchor Germania Benndorf zu Beginn der Adventszeit erneut verzichten. Abgesagt hat er auch das halbe Dutzend Auftritte in den Tagen vor dem Fest in Pflegeheimen und auf Adventsfeiern, obwohl die Mitglieder dafür bereits intensiv geprobt hatten. Ein Zeichen der Hoffnung setzen wollte der Chor dennoch – und bugsierte einen Weihnachtsbaum in die Dorfmitte des Frohburger Ortsteils.

Der Weihnachtsbaum steht, im Hintergrund die Kirche. Quelle: privat

Schönes Konzert zum Schlosspark-Fest

„Den Transport der gut gewachsenen Fichte vom Vorgarten der Familie Alpert bis zum Dorfplatz erledigte die Benndorfer Firma BT Bau und Tiefbau mit schwerer Technik“, sagt der Vereinsvorsitzende Dagobert von Diemar. Dass man Konzerte absagen müsse, sei schade, doch es bringe nichts zu klagen. „Wir sind frohen Mutes für 2022, halten zusammen und freuen uns, wenn es weitergeht“, blickt er voraus.

Ganz sang- und klanglos und ohne Publikum ging es für Germania Benndorf wenigstens nicht durch dieses Jahr. Zum Schlosspark-Fest etwa gab es das traditionelle Konzert in der Dorfkirche, das für viele zu einem nachhaltigen Erlebnis wurde, erinnert von Diemar.

