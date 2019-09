Frohburg

Auf dem Heimweg von einem Dorffest in Flößberg fuhren zwei 16-Jährige in der Nacht zu Sonntag mit ihren Mountainbikes hintereinander auf der Bundesstraße 176 in Richtung Bad Lausick. Dabei stieß der hintere Fahrradfahrer gegen das Rad seines vor ihm befindlichen Begleiters. Dadurch kamen beide zu Fall und verletzten sich schwer.

Jugendliche hatten auf Dorffest in Flößberg Alkohol getrunken

Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei dem Unfallverursacher einen Wert von 1,58 Promille und bei seinem Begleiter einen Wert von 1,64 Promille. Anschließend wurden die beiden Jugendlichen durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, ärztlich versorgt und einer Blutentnahme unterzogen. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Von LVZ/gap