Frohburg: Bianca Kossack startet doch mit Tagespflege „Landkinder“ Benndorf

Frohburg/Benndorf/Prießnitz

Bianca Kossack nennt das „den schönsten Beruf der Welt“: als Tagesmutti für eine Handvoll Knirpse da zu sein. Im September kann die Benndorferin mit ihrer Tagespflege „Landkinder“ starten – endlich. Der Frohburger Stadtrat hat jetzt einhellig den Weg freigemacht, nachdem Kossack mit demselben Anliegen im Frühjahr 2021 an diesem Gremium knapp gescheitert war. Der Grund für diese Kurskorrektur ist in Prießnitz zu finden.

Rückzug in Prießnitz heißt Chance für Benndorf

„Wir hatten angekündigt, dass wir zu Beginn dieses Jahres noch einmal das Gespräch suchen“, meinte der Frohburger Bürgermeister Karsten Richter (CDU) in der März-Sitzung des Stadtrates. Als das Parlament vor nicht einmal einem Jahr über Kossacks Antrag, im Ortsteil Benndorf eine Tagespflegestelle zu eröffnen, debattiert hatte, war Richter selbst noch Abgeordneter gewesen. Amtsvorgänger Wolfgang Hiensch (BuW) hatte mit Verweis auf die problematische Situation der Vertretung im Krankheitsfall gesagt, er sehe „nur Kosten und keinerlei Vorteile“.

Schließlich hatte es zu diesem Zeitpunkt in der Kommune zwei Tagesmütter und einen Tagesvater gegeben, gleichgestellt den Kindertagesstätten. Kossack wäre die Vierte im Bunde geworden. Aus Hienschs Sicht für die Kommune eher eine Be- als eine Entlastung. In der Abstimmung hatten sechs Abgeordnete gegen das Benndorfer Projekt votierten, fünf ihm ihre Sympathie geschenkt. Damit war der Antrag abgelehnt worden.

Prießnitzerin möchte sich neu orientieren

Dass Katrin Kretzschmar ihre Tagespflege „Schnatterenten“ in Prießnitz nach dem Sommer aufgeben wird, kam der Stadt jetzt zupass. Die fünf Betreuungsplätze dort könnten nach Benndorf wechseln. „Wir haben immer gesagt, dass wir drei Tagespflegestellen händeln können“, sagte Zentralamtsleiterin Susann Schubinski. Das Jugendamt des Landkreises habe seine Unterstützung signalisiert.

Kretzschmar will sich beruflich neu orientieren. „In genau zehn Jahren habe ich 20 Kinder betreut. Jetzt suche ich noch einmal eine neue Herausforderung“, sagt sie der LVZ. Drei der Kinder, die sie aktuell betreue, kommen im Sommer in die Schule. Die beiden anderen könnten wechseln. Sie habe ihre Zeit mit den „Schnatterenten“ sehr genossen – und das Einvernehmen mit den Eltern, aber auch die gute Zusammenarbeit mit Stadt und Jugendamt.

Benndorferin ist froh über diese Chance

„Als mein Wunsch abgelehnt wurde, war das kein Schock, aber es war schon niederschmetternd“, blickt Bianca Kossack zurück auf den Mai 2021. Die Lebensplanung der damals 35-Jährigen war plötzlich durchkreuzt. Bis zum Wechsel in die Elternzeit bei einem großen Automobilbauer in Leipzig tätig, wollte sie neu durchstarten mit einer naturnahen Kinderbetreuung.

Sie hatte sich qualifiziert, Haus und Garten hergerichtet, ein Konzept geschrieben für die „Landkinder“. Jetzt freut sie sich, doch ans Ziel zu gelangen: „Manchmal muss man eben Umwege gehen.“ Zurzeit liefen Umbauten, würden behördliche Auflagen erfüllt. Im Garten kommen Weidenäste in den Boden für ein Tipi.

„Die Pflegeerlaubnis ist in Aussicht gestellt. Ich darf bereits Werbung machen“, sagt Kossack. Mit der Konsequenz, dass ab 1. September wieder eine Kinderbetreuung zurückkehrt in den Ort, der in der Nachwendezeit des Kindergartens verlustig ging. Benndorf bietet mit Schlosspark und Wyhraaue, Gärtnerei und Pferdehof ein attraktives Umfeld und über die Älteren im betreuten Wohnen und die Vereine Anknüpfungspunkte zum Dorfleben.

Von Ekkehard Schulreich