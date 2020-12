Frohburg: Brücke über die Wyhra wird vor Weihnachten fertig

Frohburg

Fußgänger und Radfahrer dürfen schon, Autos nicht: Doch noch vor Weihnachten will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die neue Brücke über die Wyhra in Frohburg für alle freigeben. Die Bauarbeiten liegen in den letzten Zügen. Die Fahrbahn des Neubaus ist bereits asphaltiert. Die Behelfsbrücke für Fußgänger ist bereits demontiert.

Alte Brücke war nicht mehr tragfähig

Ende November vergangenen Jahres hatte die Landesbehörde die alte Brücke im Zug der ehemaligen Bundesstraße 95 gesperrt. Aufgrund massiver Schäden wurde sie abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Während der Bauzeit wurde der örtliche Verkehr wechselseitig über eine Interimsbrücke geführt. Zuletzt, als das Bauwerk an die Straße angepasst werden musste, wurde eine Vollsperrung veranlasst. Die soll in den nächsten Tagen enden. Die Kosten für die Brücke sind auf rund 1,7 Millionen Euro veranschlagt.

Von es