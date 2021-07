Frohburg/Gnandstein/Hopfgarten

Das Armenhaus von Hopfgarten sucht einen Käufer: Der muss zwar lediglich einen Euro für die Immobilie bezahlen. Die Investitionsverpflichtung, die er damit eingeht, dürfte ein Zehntausendfaches betragen. Die Stadt Frohburg sucht für das Lehmgebäude in der Dorfmitte ebenso einen Käufer wie für die alte Altmörbitzer Schule. Für den Gasthof in Gnandstein hatte sie nach zweieinhalb Jahrzehnten die Hoffnung aufgegeben – und wird ihn jetzt plötzlich doch los.

Gasthof Gnandstein: Rettung auf der Linie

Ferienwohnungen, nur wenige Schritte von der Gnandsteiner Burg entfernt. Ein Domizil für Gruppen und Klassen, die auf Tour sind, in historischem Fachwerk-Ambiente. Und wenn das an Auflagen des Denkmalschutzes scheitern sollte: ein Künstlerhof. Das aus dem alten Gnandsteiner Gasthof zu machen, schwebt einem großen Leipziger Immobilien-Unternehmen vor.

Die Stadt Frohburg als Eigentümer hatte das Objekt zuletzt vor ein paar Monaten wieder einmal ausgeschrieben. Interessenten gab es zwar, doch ließen diese aufgrund der Denkmalschutz-Auflagen lieber die Finger davon. Ihre Pläne waren wirtschaftlich nicht darstellbar. So bliebe nur noch zu hoffen, „dass das Gebäude eines Tages ohne Schaden für Leib und Leben anderer zusammenbricht“, hatte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) im Juni im Stadtrat formuliert.

Der Gasthof von Gnandstein steht seit den 1990er-Jahren leer. Quelle: Jens Paul Taubert

Einen Monat später spricht er von Hoffnungen, dass aus dem Hof doch noch etwas werden könnte, das dem Tourismus wie dem Dorfbild guttut. Für 5000 Euro verkauft die Stadt nach einhelliger Zustimmung des Parlamentes die knapp 3400 Quadratmeter große Liegenschaft im Gnandsteiner Ortskern. Der Sanierungsstau ist groß. Allein die Sicherung des Daches ist auf 2000 Euro veranschlagt. Von einer Sanierungsverpflichtung, die sonst üblich ist, sieht die Kommune in diesem besonderen Fall ab.

Armenhaus Hopfgarten: Abreißen oder sanieren

Anders in Hopfgarten. Hier fristet ein ebenerdiger Lehmbau an der Buchheimer Straße seit Jahrzehnten ein Schattendasein. Das Gebäude stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Als Armenhaus errichtet, gilt es als Denkmal von sozialgeschichtlicher Bedeutung. Der Denkmal-Status aber rettet das vermüllte und zugewachsene Haus kaum; der Landkreis Leipzig genehmigte der Stadt im April den Abriss.

Demjenigen, der die Immobilie mit rund 350 Quadratmeter Grund erwirbt, steht es aber frei, abzureißen oder zu sanieren. Zu handeln aber wird er per Kaufvertrag verpflichtet, und zwar innerhalb von maximal zwei Jahren. Der Stadtrat stimmte zu, die Immobilie, für die die Kommune keine Verwendung hat, jetzt auszuschreiben.

Die alte Schule in Altmörbitz befindet sich unmittelbar neben der Kirche. Quelle: Stadtverwaltung

Schule Altmörbitz: Preis steht fest

Wer Interesse an historischer Bausubstanz hat, kann auch in Altmörbitz fündig werden. Hier bietet die Stadt Frohburg die alte Schule gegenüber der Kirche an. Das Gebäude, zu dem knapp 800 Quadratmeter Land gehören, befindet sich in einem maroden Zustand. Eine der im Haus befindlichen Wohnungen ist vermietet. Der Stadtrat setzte den Mindestpreis jetzt auf 50 000 Euro fest. Die Immobilie wird jetzt ebenfalls ausgeschrieben.

Von Ekkehard Schulreich