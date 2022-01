Frohburg: Einbrecher sorgen im Rathaus für massive Schäden

Frohburg

Nicht an Corona lag es, dass die Stadtverwaltung Frohburg am Dienstag nur sehr eingeschränkt arbeitsfähig gewesen ist. Kriminelle stiegen über Nacht in das Rathaus ein. Das hat die Polizeidirektion Leipzig am Mittwochmittag mitgeteilt. Die Täter brachen zahlreiche Büros auf. Betroffen waren unter anderem die Kämmerei, das Bauamt und das Ordnungsamt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizei sichert Spuren

„Man ist schon geplättet, mit was für einer Gewalt vorgegangen wurde“, sagt Bürgermeister Karsten Richter (CDU). „Viele Türen wurden aufgebrochen, Fenster samt Rahmen herausgerissen. Die massiven Beschädigungen sind das größte Problem.“ Mit roher Energie hätten die Unbekannten auch in den Zimmern agiert, Schränke aufgebrochen, viele Unterlagen durchwühlt, Dokumente auf dem Boden durcheinandergeworfen.

„Große Einschränkungen gab es für uns als Verwaltung, weil wir die Räume nicht betreten konnte, solange die Polizei Spuren sicherte“, so Richter weiter. Die Ermittlungstätigkeit vor Ort habe sich bis weit in den Dienstagnachmittag erstreckt.

Höhe des Schadens noch nicht beziffert

„Nach ersten Erkenntnissen wurden eine unbekannte Menge an Geld, verschiedene Schlüssel und diverse weitere Gegenstände entwendet. Der genaue Stehl- und Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden“, sagt Dorothea Benndorf von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig. Die Beamten ermitteln wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Als Tatzeitraum wird der 17. Januar, 21.30 Uhr, bis 18. Januar, 8 Uhr, genannt.

Am Montagabend hatte im Gebäude noch der Technische Ausschuss des Stadtrates getagt. Danach, so der Bürgermeister, wurden Rathaus und Bürgerzentrum ordentlich verschlossen. Dass keiner der Nachbarn den Einbruch, der ja mit erheblichen Geräuschen verbunden gewesen sein müsse, bemerkte, habe wohl daran gelegen, dass die Täter von der Rückfront, von der Wyhra her, angriffen.

Team der Verwaltung reagiert bestürzt

„Wir tragen die Schäden im Einzelnen gerade für die Versicherung zusammen“, sagt Karsten Richter am Mittwochmittag. Allein an Mobiliar und Gegenständen in den Büros sei ein Schaden von 5000 Euro entstanden. Weitaus mehr werde es kosten, die vielen hochwertigen Türen zu ersetzen: „Die gibt es nicht einfach so im Baumarkt.“

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bestürzt über den Einbruch und die angewendete Gewalt. Zu Zeiten, als er in der Stadtverwaltung Borna tätig gewesen war, habe er Ähnliches schon einmal erleben müssen, zudem Einbrüche in Depots der Feuerwehr. Als er noch Bürgermeister in Eulatal gewesen war, sei es zu keinem Einbruch in die damals in Prießnitz untergebrachte Gemeindeverwaltung gekommen.

Von Ekkehard Schulreich