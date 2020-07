Frohburg: Erster Spatenstich für den neuen Skate-Park

Frohburg

Jetzt nimmt der Skate- und Bikepark auf dem Gelände des Freizeitzentrums im Wolfslückenweg in Frohburg Gestalt an: Ein Bagger der BT Bau GmbH Frohburg und zahlreiche Jugendliche vollzogen den symbolischen ersten Spatenstich auf einer Wiese, die zu einem befahrbare Untergrund für die Skateanlage wird. Am Planen sind die Kinder und Jugendlichen aus Frohburg und Umgebung bereits seit drei Jahren. Unterstützt werden sie durch das Flexible Jugendmanagement Landkreis Leipzig (FJM) und die Kindervereinigung Leipzig, die den Freizeittreff betreibt.

Skate-Park: Tricks üben, Leute treffen

„Ich finde es echt geil, dass der Skatepark gebaut wird. Gemeinsam mit anderen kann man dort dann Tricks üben, Spaß haben oder sich einfach treffen“, sagt Biker Christian Enge. Begonnen hatte das Projekt auf Initiative einer Jugendgruppe, die einen Ort für ihr Hobby suchte. Gemeinsam mit dem FJM, der Stadt Frohburg und der Jugendhausleiterin erstellten die Heranwachsenden eine Skizze des Parkes, entfernten Gebüsch und berechneten das benötigte Baumaterial. In Workshops konnten sie bereits kleinere Rampen unter fachlicher Anleitung selber bauen. Sie werden bis zur Fertigstellung der Anlage benutzt.

Leader-Region und Mitmach-Fonds geben Geld

Zur Finanzierung des Gesamtprojektes stellte die Kindervereinigung einen Antrag auf Leader-Förderung in der Region Land des roten Porphyrs. Die Bewilligung des Geldes ermöglicht jetzt den Baustart. Anfang September soll die Fläche fertig sein. In den Herbstferien sind dann nochmals das Know-How und der Einsatz der Jugendlichen gefragt. In Selbstbau-Workshops werden die großen Anfahrtsrampen direkt auf der Grundfläche gefertigt. Die Gelder gewann die Projektgruppe beim Sächsischen Mitmach-Fonds. „Mit der Skate-Anlage soll in Frohburg ein sozialer Treffpunkt für alle Generationen entstehen", sagt Cornelia Klingner vom Flexiblen Jugendmanagement. Damit begegne man dem demografischen Wandel und gebe Jugendlichen durch ihre aktive Beteiligung die Möglichkeit, sich mit der Region zu identifizieren.

Das Projektteam hofft, dass die TÜV-Abnahme problemlos vonstatten geht und die Anlage noch in diesem Jahr eröffnet werden kann. Wem die Zeit bis Herbst zu lang werde, könne, so Klingner, in den Sommerferien an Ausflügen in Skate-Hallen in Leipzig und Chemnitz teilnehmen, die vom Jugendfreizeitzentrum organisiert würden.

Von Ekkehard Schulreich