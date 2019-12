Frohburg: Experte erforscht Burgen, Altäre – und Luther

Frohburg/Schönau

Von seinem Arbeitszimmer geht der Blick übers Dorf, über gewachsenes Land. In seinem Rücken weiß Dr. Hans Joachim Kessler die alte Breunsdorfer Bockwindmühle von 1862, vor dem Kohleabbau gerettet und in Schönau auf einem tagebaubedingt künstlichen Hügel 1995 neu aufgestellt.

Sie stand bereits, als der Museologe und Autor mit seiner Frau von Altenburg herüber kam, um hier heimisch zu werden. An einer zeit-, industrie-, erdgeschichtlichen Bruchkante sozusagen, was trefflich ist für einen, der vorzugsweise zu Mittelalter und früher Neuzeit forscht und publiziert, sich aber auch mit Geologie beschäftigt.

Den zerrissenen Kulturraum mit seinen Schätzen einen

Wenn Kessler vom mitteldeutschen Kulturraum spricht, meint er nicht jenen, den Sachsen in ein gleichnamiges Gesetz goss. Für ihn gehören die Territorien Sachsens, Thüringens, des heutigen Sachsen-Anhalts, selbst das Böhmische und die deutschen Ordensgebiete weiter nordöstlich untrennbar zusammen. „Dass die drei Bundesländer, die heute Mitteldeutschland genannt werden, so wenig verzahnt sind, ist mir ein Gräuel“, sagt der 70-Jährige.

Dass die Straße der Romanik, um ein Beispiel zu nennen, an der anhaltischen Grenze zur Sackgasse werde, obwohl romanische Baukunst ebenso für das Thüringische und Sächsische prägend sei, leuchte ihm nicht ein. Martin Luther werde angesichts dessen zum Grenzgänger wider Willens.

Hans Joachim Kessler mit der Gesteinssammlung, dessen Grundstock sein Urgroßvater legte. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit dem Reformator, mehr noch seinem Wegbegleiter Spalatin, hat sich Kessler intensiv befasst. 2014 gestaltete in Altenburg die weithin beachtete Ausstellung „ Georg Spalatin – Steuermann der Reformation“. Sein Vortrag „Die Stadt Altenburg während der Reformation“ erschien 2016 gedruckt, doch er schrieb auch über den Gelehrten Georg Agricola, über die Schwarzen Küchen auf den Burgen der Ritterzeit, über historische Badeorte in Thüringen und Sachsen. Die Zahl der Bücher zur Regionalgeschichte hat das halbe Hundert inzwischen überschritten.

Vortrag zu „750 Jahre Trebishain“

Als Trebishain im Sommer das Jubiläum „750 Jahre Ersterwähnung“ feierte, war es an Hans Joachim Kessler, tief in die nur spärlich überlieferte Geschichte einzudringen. „Bei ländlichen Siedlungen sind die schriftlichen Überlieferungen dünn“, weiß er aus Erfahrung, sich aber zu behelfen durch Recherche in Kirchenbüchern, Archiven. Intensiv befasste er sich auch mit dem spätgotischen Schnitzaltar in der Nenkersdorfer Kirche, der vor exakt 500 Jahren aufgestellt wurde.

Er ist ein Werk von Franz Geringswald(e), eines begabten Holzschnitzers, zugleich eines begeisterten Verbreiters der lutherischen Lehre in der Region. „Der Nenkersdorfer Altar von 1519 war seine letzte Arbeit – das dachte ich lange Zeit“, so Kessler. Bis er einen Anruf aus dem Dorf Oberwiera erhielt, wo sich Geringswald(e)s letzter von 1520 befindet: „Der wurde von der Forschung bisher nicht berücksichtigt.“

Der 500 Jahre alte Altar der Nenkersdorfer Kirche bei einem Weihnachtskonzert des Lehrerchores. Quelle: Jens Paul Taubert/LVZ-Archiv

Nenkersdorfer Altar offenbarte ein Geheimnis

Kessler ist kein Mann des Schreibtischs. Geboren in Güsten im Salzlandkreis (für diesen 1200 Jahre alten Ort forscht er zurzeit an dessen älterer Geschichte), lernte er Autoschlosser, arbeitete – einer familiären Prägung folgend – im Steinsalz-Bergbau unter Tage, ehe er schließlich in Leipzig Museologie und in Berlin Geschichte studierte.

Akademie der Wissenschaften in Leipzig, in der unmittelbaren Wende-Zeit in Altenburg für wenige Monate Zeitungsmacher mit dem Verleger Eckhart Reinhold, dem Schriftsteller Ingo Schulze, dem Germanisten Werner Förster (“Klartext“ als ein mit Verve auf Neuland gerichtetes Blättchen), danach Leiter der Burgmuseen Gnandstein und Rochlitz. Promoviert wurde er 1991 über die Entwicklung der Städte Altenburg, Weimar, Eisenach, Torgau und Wittenberg von Land- zu Residenzstädten an der Schwelle zum 16. Jahrhundert.

Historisches Wissen aufzubereiten, ist Kessler wichtig

Historisches Wissen aufzubereiten, zu sammeln, ist für Kessler das eine. Ebenso wichtig ist es für ihn, es zugänglich zu machen. Das war Motivation, nach der Jahrtausendwende Reisegruppen durch den mitteldeutschen Kulturraum zu begleiten. An der Volkshochschule zu unterrichten, durch die Gnandsteiner Burg zu führen.

Das motiviert ihn, immer wieder zu selbst gesetzten Themen zu forschen – gern grenzüberschreitend, wie es aktuell der Fall ist: Da spürt er der Elbe und ihren Zuflüssen nach, dem Strom, dem Transportweg, der Geschichte und Architektur an den Ufern, der Musik und Literatur. Seine Frau Brigitte ist ihm stets ein Partner „für den so wichtigen Austausch, aber sie ist auch erste und härteste Kritikerin“.

Eine Sternschnuppe für die Enkel

Genugtuung empfindet er, wenn seine Enkel – drei an der Zahl – sich begeistern können für das, was ihn antreibt. „Ich führe sie vorsichtig ran, öffne ein Fensterchen, durch das sie blicken können.“ Ob der Weg, den sie gewahrten, reizvoll sei für sie, müssten sie dann selbst entscheiden, sagt Hans Joachim Kessler, wiegt das glänzende, metallschwere Bruchstück eines Meteoriten in der Hand: „Nicht nur ein haptisches Erlebnis. Denn wer kann schon sagen, er habe eine Sternschnuppe in der Hand gehabt.“ Kessler kann es, und pflegt und erweitert die Sammlung griffigsten Wissens: die Mineraliensammlung, die er selbst einst von seinem Urgroßvater übernahm und ständig erweitert.

Von Ekkehard Schulreich