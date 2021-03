Frohburg/Tautenhain

Ein Feuer, das ordentlich qualmte, ließ am Montagnachmittag die Freiwilligen Feuerwehren Frankenhain und Tautenhain ausrücken. Alarmiert wurde auch die Polizei des Bornaer Reviers.

Am Brandort, zwischen Tautenhain und Ottenhain gelegen, mussten die Feuerwehrleute aber keine Schläuche ausrollen. „Es handelte sich um ein kontrolliertes Feuer in einer Feuerschale, von dem keine Gefahr ausging“, sagte Christopher Martin, der stellvertretende Frohburger Stadtwehrleiter. Offenbar habe Rauch die Vermutung nahe gelegt, es könnte sich um einen Brand handeln. Die Einsatzkräfte, die gegen 15 Uhr ausgerückt waren, fuhren in ihre Depots zurück.

Von es