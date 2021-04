Frohburg: Geringe Chancen für Straßenbau in Elbisbach – Bürger protestieren

Frohburg/Elbisbach

Elbisbach ist ein geteiltes Dorf. Das hat nichts mit den Menschen dort, mit Konflikten oder Stimmungen zu tun, sondern mit dem Straßenbau. Die völlig ramponierte Ortsdurchfahrt der Kreisstraße herzurichten, gelang dem Landkreis 2017/2018 nur zu einem Teil. Seither ist die Prießnitz zugewandte Hälfte top. Aus Richtung Hopfgarten bis zur Dorfmitte sind die Straßenverhältnisse katastrophal. Und das werden sie wohl noch eine Zeit lang bleiben.

Gefahr für Menschen –Schäden an Gebäuden

„Fußgänger haben keine sichere Möglichkeit zu gehen. Die Kinder kommen schon schmutzig in die Schule, weil sie im Schlamm neben der Fahrbahn laufen müssen“, sagt Anja Höselbarth. Rentner, die sich ihr Mittagessen in der Gaststätte holen, verzichten häufiger darauf, um sich auf der Distanz ohne Gehweg nicht in Gefahr zu bringen, erzählt sie. „Man hat ja kaum Möglichkeiten, den Autos auszuweichen.“

Die Grundstückseigentümer hadern ihrerseits mit der nicht vorhandenen Straßenentwässerung. Das Wasser läuft in die Parzellen, „beschädigt massiv die Häuser“, sagt Höselbarth. Sie lebt seit 18 Jahren in Elbisbach und ist nicht mehr gewillt, diese Zustände länger hinzunehmen. „Es betrifft mich ja nicht allein, sondern sehr viele. Dass nicht gebaut wird, können wir nicht akzeptieren. Die Grundstücksfragen sind inzwischen alle gelöst. Es liegt nur noch an den Fördermitteln.“

So sieht der noch nicht sanierte Abschnitt der Kreisstraße in Elbisbach aus. Quelle: Jens Paul Taubert

Bürgermeister hofftauf Hilfe im Kreistag

Bei Wolfgang Hiensch (BuW), dem Frohburger Bürgermeister, läuft Anja Höselbarth offene Türen ein. „Der Straßenbau in Sachsen ist unbefriedigend – und es ist vollkommen unklar, wie es weitergeht“, sagt er. Die Kritik der Elbisbacher sei berechtigt. Frohburg setze sich seit Jahren dafür ein, dass endlich Bewegung in die Sache komme.

2020, sagt Hiensch, habe es im Landratsamt geheißen: Das Vorhaben befindet sich an Stelle zwei der Prioritätenliste im Kreis. „Wir haben unsere Frohburger Kreistagsmitglieder jetzt um Unterstützung gebeten und hoffen, dass sie sich dafür starkmachen“, so der Bürgermeister. In der Vergangenheit habe die Kommune unter anderem Unterstützung gegeben, um eine Einigung mit all jenen zu erzielen, die für den Bau eines Gehweges einen Streifen ihres Grundstücks abtreten müssen – letztlich mit Erfolg.

Straßenbau wertetein Dorf auf

„Man sieht in Elbisbach am Besten, was der Straßenausbau für das Dorfbild bringt“, sagt Wolfgang Hiensch. Dass dem ersten gelungenen Bauabschnitt der zweite folge, sei nicht zuletzt für den Arvedshof wichtig. In die Sanierung der traditionsreichen einstigen Landwirtschaftsschule und die Umnutzung des denkmalgeschützten Ensembles samt Park für Veranstaltungen und Wohnen investiert ein Investoren-Paar seit mehreren Jahren. Die Huckelpiste vor dem Tor steht in offenbarer Diskrepanz zu diesen Bemühungen. „Ich habe aber die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich im nächsten sächsischen Haushalt Geld für Elbisbach findet“, so Hiensch. Beschließen soll den der Landtag im Mai.

In den Jahren 2017/2018 hat die Firma Reif den ersten Abschnitt in Elbisbach ausgebaut. Quelle: Jens Paul Taubert

Landkreis skeptisch,dass es Geld gibt

Diesen Optimismus teilt man im Landratsamt offenbar nicht. „Die Chancen für eine zeitnahe Realisierung des zweiten Bauabschnitts in Elbisbach stehen schlecht“, sagt Sprecherin Brigitte Laux. Der Landkreis habe acht Fördermittel-Anträge mit einem Investitionsvolumen von rund 9,2 Millionen Euro beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr eingereicht. Eine Priorisierung der Maßnahmen sei erfolgt, wobei die Gemeinschaftsmaßnahmen mit Abwasserzweckverbänden und Kommunen Vorrang haben sollen.

„Demnächst will die Landesbehörde die Landkreise fragen, inwiefern mit einem niedrigeren Fördersatz an den gestellten Anträgen festgehalten wird“, so Laux. Heißt: Ob der Landkreis auch mit weniger Geld zu bauen bereit und in der Lage wäre. Mit demselben Ansinnen war die Behörde bereits an Kommunen – etwa Geithain – herangetreten. „Dazu sind eine erneute Abstimmung und die Priorisierung im Hause erforderlich.“ Eine abschließende Aussage, ob und wann in Elbisbach die Bagger anrollen, könne vorher nicht gegeben werden.

Anwohnerin: Dörferwerden vernachlässigt

„Die Infrastruktur im ländlichen Raum wird beiseitegeschoben – das kann nicht sein“, sagt Anja Höselbarth. Sie weiß sich in diesem Urteil eins mit vielen aus dem Dorf. Wer auf dem Land lebe, gerate ins Hintertreffen. Um für den Straßenbau in Elbisbach zu kämpfen, habe sie sich bereits an die ministerielle Ebene in Dresden gewandt, ohne Antworten zu bekommen. Für Höselbarth ist das Maß voll: „So lassen wir uns nicht abspeisen.“

Der zweite Bauabschnitt in Elbisbach ist bei Weitem nicht das einzige Straßenbauvorhaben im Frohburger Stadtgebiet, bei dem es seit Jahren keine Bewegung gibt. Ähnlich gelagert sind Bauabschnitt zwei im benachbarten Hopfgarten, die Schulstraße in Kohren-Sahlis und die Ortsdurchfahrt Gnandstein.

Von Ekkehard Schulreich