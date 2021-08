Frohburg: Gnandsteiner Burg wartet auf zugesagte Millionen

Frohburg/Gnandstein

Der Westflügel der Gnandsteiner Burg muss dringend saniert werden. Seit Langem ist er baupolizeilich gesperrt. Sachsens damaliger Finanzminister Matthias Haß (CDU) sagte im Sommer 2019 Investitionen von 6,7 Millionen Euro zu. Geld, das auch dafür verwendet werden soll, die Hotellerie in ein historisches Gebäude des Wirtschaftshofes zu verlegen. Zwei Jahre später ist von einem solchen Baugeschehen, das der Burg hoch über der Wyhra Strahlkraft zurückgeben soll, nichts zu sehen. Es ist offen, wann das Geld tatsächlich bereitsteht.

Finanzministerium: Corona bremst

„Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, welche 2019 nicht absehbar war, und den daraus folgenden finanziellen Belastungen sind die Spielräume im sächsischen Landeshaushalt grundsätzlich geringer geworden, was auch für die nächsten Jahre gilt“, sagt Sandra Schneider, Pressesprecherin des Finanzministeriums, auf LVZ-Anfrage. Im Doppel-Etat 2021/2022, den der Landtag im Mai beschloss, ist das Vorhaben nicht enthalten. Eingestellt sind dort immerhin 950 000 Euro für Instandhaltungen.

Was in den Haushalt 2023/2024 aufgenommen werden könne, werde erst dann beschlossen, so Schneider. Man müsse bis dahin neu bewerten, was Priorität habe. Die gemeinnützige Gesellschaft Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen, die Gnandstein bewirtschaftet, arbeite dennoch „permanent daran, die Burg wie alle anderen 16 historischen Baudenkmale in dieser Verantwortung als touristisches Ausflugsziel zu stärken und zu vermarkten“.

Minister-Visite 2019 auf Burg Gnandstein: Burgchef Peter Knierriem (M.) führt Matthias Haß (rechts), den damaligen Finanz-Chef Sachsens, durch das Museum. Quelle: Jens Paul Taubert

Schlösserland: Baulich alles klar

„Die Entwurfsplanungen für den Westflügel und das Bettenhaus liegen dem Finanzministerium vor und werden auf haushaltsmäßige Anerkennung geprüft. Weitere Angaben sind zurzeit nicht möglich“, sagt Schlösserland-Sprecher Uli Kretzschmar. Die baufachliche Prüfung sei abgeschlossen. Das bedeute, dass man einen wichtigen Schritt vorangekommen sei – auch wenn es jetzt mit der Finanzierung hapere.

Gastronom ist in der Bredouille

„Ich hänge seit Jahren in der Luft“, sagt Unternehmer Gerhard Brandl, der die Burg gastronomisch bewirtschaftet. Aufgrund der baulich bedingten Einschränkungen habe er „Einbußen ohne Ende. Ich habe zwar den Biergarten im Burghof, doch für Hochzeitsgesellschaften und große Feiern muss ich nach wie vor Lösungen finden“.

Die 6,7-Millionen-Euro-Investition steht als Kompromiss, der den jahrelangen Rechtsstreit zwischen Pächter und Freistaat beenden soll. Obwohl diese Einigung in absehbarer Zeit nicht umgesetzt wird, beteuert das Finanzministerium, „diese Lösung wird weiterhin angestrebt“.

Ritterspiele beleben an besonderen Wochenenden den Burghof. Quelle: Taubert

Bürgermeister: Bloßes Wahlkampfversprechen

Als „Wahlkampfversprechen im damaligen Landtagswahlkampf“ ordnet der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) die damaligen Aussagen von Haß ein. Der Freistaat lasse „ausreichende Aktivitäten zur Belebung der Burg Gnandstein als Leuchtturm für den Fremdenverkehr im Kohrener Land vermissen“. Das sei enttäuschend und torpediere die Anstrengungen der Stadt und Unternehmen und Vereine, die sich bemühten, die traditionelle Ausflugsregion aufzuwerten und den Tourismus auszubauen.

Frohburg gestaltet Parkplatz neu

Attraktiver machen will Frohburg jetzt den 3500 Quadratmeter großen Parkplatz am Fuß der Burg. Zurzeit eine schlichte Asphaltfläche, sollen hier künftig nicht nur Pkws und Reisebusse geordnet abgestellt werden können. Geplant sind drei Stellplätze für Wohnmobile, Ladestationen für E-Fahrräder und E-Autos. Es werden ein WC gebaut, die Beleuchtung erneuert, die Bushaltestelle verlegt und integriert.

Die Kommune rechnet bei Gesamtkosten von 1,2 Millionen Euro mit einer 90-prozentigen Förderung. „Wir wollen noch in diesem Jahr den Antrag stellen“, hat Hiensch auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates gesagt. Dabei hat er nicht verhehlt, dass er diesen Plan gern noch während seiner Amtszeit umgesetzt hätte. Doch das sei bis Ende November nicht mehr zu stemmen. Der Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland unterstützt die Pläne ausdrücklich.

„Das ist ein tolles Projekt“, findet auch CDU-Stadtrat Michael Franke. Allerdings sollte man in Anbetracht der aktuellen finanziellen Situation der Stadt – sie hat 2021 noch keinen Haushalt – auf einer Klausur im Spätsommer darüber sprechen, „ob wir uns das überhaupt leisten können“.

Von Ekkehard Schulreich