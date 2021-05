Frohburg: Greifenhain nimmt seine 825-Jahr-Feier in den Blick

Frohburg/Greifenhain

Was wiegt ein Jahr angesichts einer mindestens 825-jährigen Geschichte? Schwer abzuschätzen, ist das für die Mitstreiter des Vereins Für Greifenhain und ihre Unterstützer, die mit den Vorbereitungen für das 2022 anstehende Jubiläum begannen – als Corona noch keinem ein Begriff sein konnte. Mitten in der Pandemie vollzog sich an der Spitze des Vereins ein Generationswechsel. Bei allen aktuellen Unwägbarkeiten aber scheint klar: Im nächsten Jahr wird gefeiert. Und es soll sich bis dahin auch manch anderes tun im Dorf.

Verein lässt sich die Entschlossenheit nicht nehmen

„Uns sind in vieler Hinsicht die Hände gebunden. Das Thema Corona verfolgt uns“, sagt Marco Boy. „Wir möchten endlich wieder von Angesicht zu Angesicht agieren. Doch die Entschlossenheit lassen wir uns nicht nehmen.“ Vor Wochen schon übernahm Boy die Leitung des Vereins von Andrea Berndt und den Gründerinnen und Gründern, die vor einem Jahrzehnt begonnen hatten, Initiativen und Ideen der Dorfgemeinschaft unter diesem Dach zu bündeln. Mit ihm im Vorstand agieren jetzt Joachim Richter als Stellvertreter, Schatzmeister Jens Filipowitsch und Schriftführer Heiner Unger. Neu in Funktionen sind alle vier, Richter und Unger wirken aber schon seit vielen Jahren im Verein mit.

Bei der Gartentag-Premiere haben sich viele Helfer eingebracht, Imbiss inklusive. Quelle: Nicole Görnitz-Köhler

Dorfjubiläum 2022 ist ein zentraler Punkt

„Zu vielen Themen konnten wir uns mit unseren Mitgliedern bisher nicht verständigen. Das ist sehr, sehr schade“, sagt Boy. Allenfalls Vorstandsrunden und Gespräche über den Gartenzaun erlauben es aktuell, Projekte voranzubringen und den Zusammenhalt der Greifenhainer zu nähren, meint er. Beides sei für die rund 30 Aktiven und ihre Unterstützer essentiell: gemeinsam etwas zu tun für alle Alters- und Interessengruppen – für Greifenhain eben.

Im Pfarrgarten haben sich Greifenhainer im vergangenen Jahr zu ihrer ersten „Dorfwerkstatt“ getroffen. Quelle: privat

Die Vorbereitung des Dorfjubiläums im nächsten Jahr ist ein zentraler Punkt, aber bei Weitem nicht der einzige. Seit Jahren wird Geld dafür gesammelt, etwa bei den Weihnachtsmärkten, deren zehnte Auflage 2020 ausfallen musste, und mit dem Verkauf des Dorfkalenders. Das Konzept steht, der Termin 26. bis 29. Mai 2022 ist ebenso klar.

„Was bisher entwickelt wurde, stammt aus der Zeit vor Corona, ohne ausgeklügelte Hygienekonzepte“, sagt Boy. Dem Programm den Feinschliff zu verpassen, mache aber erst Sinn, wenn man klarer sehe. In Wochen, Monaten möglicherweise. Es soll einen Festumzug geben, einen großen Familientag auch. Vergangenheitsbezogene Zukunftsmusik. Vorher soll anderes möglich werden.

Bücherei als Ort des Austauschs entsteht im Sommer

Die Einrichtung einer Tausch-Bücherei samt Lesebank in der Dorfmitte zum Beispiel. „Sie soll ein zentraler Treffpunkt werden“, sagt der 37-Jährige. Nicht nur Lektüre aus zweiter Hand soll es geben, sondern auch Informationen für Auswärtige: zu Rad- und Wanderwegen, zu Greifenhainer Anbietern von Gemüse, Blumen, Eiern, Honig.

Der Tag der offenen Gärten, der – angeregt von den Sächsischen Landfrauen – 2020 unter Auflagen erstmals stattfand, soll am 12. und 13. Juni eine Neuauflage erleben. „Dann zeigen private Gärtner die Idyllen, die sie sich geschaffen haben.“ Terminiert sind ebenso das Kinder- und Dorffest (28. August) und das Apfelsaft-Fest mit dem Greifenhainer Abblmost-Taxi (26. September). Der Weihnachtsmarkt ist am Sonnabend des ersten Advents vorgesehen.

Dorfwettbewerb soll zusätzlich Schub bringen

Muss all das unter dem C-Vorbehalt stehen, gelang die Osterüberraschung, die die Steppkes der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ den Senioren bereiteten. Sie bastelten kleine Geschenke und verteilten sie im Dorf. „Eine Geste, die bei vielen Emotionen auslöste“, meint Marco Boy. Impulse für die Entwicklung des Frohburger Ortsteils und für das Engagement vieler, die sich hier zu Hause fühlen, verspricht sich der Verein mit der Teilnahme am 11. Sächsischen Dorfwettbewerb. Bis zum Herbst will die Mitglieder die nötigen Unterlagen einreichen.

