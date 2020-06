Frohburg

Zum Einkaufen, zum Arzt, zum Ämterbesuch im Rathaus: Wer den Bus nutzt, kann seit drei Jahren direkt am Frohburger Markt ein- und aussteigen. Und immer mehr Menschen machen von dieser Möglichkeit offenbar Gebrauch. Deshalb sollen die beiden Haltestellen vor dem Roten Hirsch, die bisher Provisorien sind, normgerecht ausgebaut werden. Dem stimmte der Stadtrat zu.

Busunternehmen ThüSac ist sehr zufrieden

„Die Haltestestelle am Frohburger Markt hat sich inzwischen als fester Bestandteil in unserer Verkehrsführung etabliert und wird von den Fahrgästen gut frequentiert“, sagt Tatjana Bonert, Geschäftsführerin des Verkehrsunternehmens ThüSac, dessen Linien die Stadtmitte ansteuern und vor Dezember 2017 nur an der zentralen Haltestelle in der Wyhraaue stoppten. Der Halt am Markt ging im Dezember 2017 in Betrieb. Stiegen hier 2018 knapp 4700 Passagiere ein und aus, waren es im Folgejahr schon fast 12 600, was fast einer Verdreifachung entspricht. „Diese Entwicklung freut uns sehr. Sie zeigt uns, dass es die richtige Entscheidung war und die Fahrgäste die neue Haltestelle gut annehmen.“ Von hier aus gelangt man zur S-Bahn Richtung Leipzig, nach Kohren-Sahlis, Geithain, Borna, Altenburg.

Durch die Bushaltestelle vorm Roten Hirsch fallen mehrere Parkplätze weg. Quelle: Jens Paul Taubert

Für die Haltestelle ist wenig Platz

„Der Standort an der Westseite des Marktes wurde seinerzeit als günstigste Variante für die Befahrung mit Linienbussen ausgewählt. Dennoch muss geprüft werden, wie die Barrierefreiheit hier umsetzbar ist“, sagt Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), der „ein paar Fahrgäste mehr erwartet“ hatte. Auf jeden Fall müsse es einen Fahrgast-Unterstand geben, der sich baulich in die historische Substanz des Platzes einfüge. Auch die Bussteige, die immerhin 18 Meter lang sind, müssten sich gestalterisch reinpassen - und sie müssten niveaugleich an die vorhandenen Gehwege anschließen. Für die Haltestelle mussten mehrere Parkplätze aufgegeben werden. Der Technische Ausschuss entschied bereits im März, für den Marktplatz ein Gesamtkonzept zu erarbeiten. Mittel für den Ausbau sind im Doppelhaushalt 2020/21 eingestellt.

Gewerbetreibende sehen es vor allem positiv

„Alles, was zur Belebung der Innenstadt beiträgt, ist ein Gewinn“, sagt Evelyn Lerchner, Vorsitzende des Gewerbevereins. Explizit habe man im Verein über die Haltestelle noch nicht gesprochen, doch für die Kundschaft stelle sie eine Erleichterung dar. Dass das den Verkehr auf den schmalen Straßen rings um den Markt ein bisschen verkompliziere, sollte zu verschmerzen sein – zumal ein Großteil der zusätzlichen Autos aktuell der Brücken-Baustelle im Zug der alten B 95 geschuldet sei.

Von Ekkehard Schulreich