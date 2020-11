Frohburg: Hier grüßen Pinguine die Radfahrer

Frohburg/Nenkersdorf

Pinguine am Harthsee in Nenkersdorf? Durchaus, allerdings nicht in des Begriffes Mehrzahl und lediglich aus Holz. Dafür kunstvoll und in Gesellschaft eines Adlers und einer Eule. Geschaffen hat die der in Nenkersdorf lebende Künstler und Kunsterzieher im Ruhestand Reinhard Hoffmann. Die Plastiken stehen im Garten von Peter Seliger, und mit dem Holz, aus dem sie geschnitzt sind, verbindet sich eine persönliche Geschichte.

Die Eule. Quelle: Jens Paul Taubert

Blaufichten sind Seligers Lebens-Bäume

„Als ich geboren wurde, hat man Vater drei Blaufichten gepflanzt“, erzählt Seliger. Ein knappes halbes Jahrhundert verging seither. Die Bäume gediehen, nahmen immer mehr Raum ein und drohten in die Freileitung zu wachsen. „Ich musste sie fällen, aber so richtig trennen konnte ich mich von ihnen nicht“, sagt Peter Seliger junior. Schließlich seien sie ja auch eine Erinnerung an den Vater Peter Seliger senior. Er kappte die Stämme vier Meter über der Erde – und bat Reinhard Hoffmann, der in derselben Straße wohnt, etwas daraus zu machen.

Der Adler. Quelle: Jens Paul Taubert

Spaziergänger freuen sich an den Vögeln

Der ließ sich nicht lange bitten, griff zum Werkzeug, machte. Mit Holz und Stein ist Hoffmann vertraut. Das zeigen die Objekte in seinem Garten. Das war jüngst bei seiner Ausstellung gemeinsam mit dem Fotografen Jens Paul Taubert in der Geithainer Stadtbibliothek zu sehen. Pinguin, Adler und Eule sind jetzt ein Blickfang für jene, die hier entlang zum Harthsee spazieren. Peter Seliger freut das, doch mitunter hat er ein bisschen Sorge: „Manche Radfahrer verdrehen deshalb den Kopf. Manchmal habe ich Angst, sie fahren gegen den Zaun.“

Von Ekkehard Schulreich