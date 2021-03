Frohburg/Linda

Kann eine über Jahrhunderte gewachsene Kulturlandschaft wie das Kohrener Land „Neuland“ sein? So nämlich heißt ein Programm der Robert-Bosch-Stiftung, das Initiativen in dörflich geprägten Landstrichen und ihre Vernetzung fördern will. Franziska Mascheck, Sozialarbeiterin aus Linda im Südzipfel des Landkreises, erhält so 2021 und 2022 eine Unterstützung. Ihr Fokus liegt auf der außerschulischen Jugendbildung, auf der Arbeit mit Heranwachsenden direkt vor Ort.

Sozialarbeiterin Franziska Mascheck will die mobile Arbeit mit Heranwachsenden im Kohrener Land und darüber hinaus weiter entwickeln. Quelle: privat

Theater, Film, Handwerk, internationaler Austausch

Dass sie dabei mitnichten bei Null anfängt, weiß, wer die Aktivitäten von ihr und ihrem Mann Marc, einem Theaterpädagogen, seit einem halben Jahrzehnt in Kohren-Sahlis und dem Umfeld verfolgt. Mit Theater- und generationsübergreifenden Film-Projekten, kreativen Werkstätten und demnächst mit dem Jugendaustausch mit Kohrens italienischem Partnerort Montottone erreichen sie immer mehr Kinder und Jugendliche, aber auch deren Eltern. Partner sind Schulen, Vereine, die Gnandsteiner Burg.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fäden sollen jetzt zu einem Netz werden

„Die Förderung jetzt gibt mir die Möglichkeit, binnen zweier Jahre zielgerichtet eine mobile Jugendarbeit aufzubauen. Wir wollen das Begonnene verstetigen und zu einem Programm entwickeln“, sagt die 42-Jährige. Über Crowdfunding, das Sammeln von Spenden im Internet, will sie einen Kleinbus beschaffen, um dorthin zu rollen, wo die Kinder und Jugendlichen sind. Und dort mit Angeboten aufwarten, die tradiertes Handwerk mit modernsten Mitteln wie 3-D-Druck und Medien verbinden. Dabei will sie mit örtlichen Vereinen kooperieren. Spurensuche Altmörbitz und Eltern aus Greifenhain signalisierten bereits starkes Interesse.

Werkstatt entsteht in Linda

Parallel dazu will Franziska Mascheck im historischen Bauernhof, auf dem die Familie zu Hause ist und der Stück für Stück saniert wird, einen Jugendraum einrichten. Die Mittel dafür kommen aus anderen Förderprogrammen und von der Postcode-Lotterie, da die Bosch-Stiftung ausschließlich das Konzeptionelle fördert, keine Investitionen. „sowohlalsauch - Makerspace KoLa“ heißt das Ganze, Werkstatt also; einbezogen wird auch ein Stück Gartenland gegenüber des Torhauses.

Vor allem ältere Grund- und jüngere Oberschüler nutzen die Angebote. Je nach Projekt sind die Gruppen fünf bis 15 Teilnehmer groß. „Die Nachfrage wächst. Es ist ausbaufähig, aber braucht einen langen Atem“, sagt Mascheck, die für die SPD im Frohburger Stadtrat mitwirkt und die sich als Netzwerkerin der Zivilgesellschaft versteht.

„Neuland“ unterstützt dörfliche Initiativen

Seit dem „Neuland“-Programmbeginn 2012 haben sich fast 1500 Initiativen um eine Förderung beworben. Rund 100 von ihnen wurden bisher als „Neulandgewinner“ ausgezeichnet. In ihren Projekten pflegen sie gemeinsam vergessene Obstgärten, bauen Dorfbacköfen als Treffpunkte für den Austausch, bieten Künstlern aus aller Welt Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten in leerstehenden Häusern oder vermitteln in Werkstätten Wissen über regionales Handwerk.

Von Ekkehard Schulreich