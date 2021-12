Frohburg: Kohrener Stadtkern benötigt Geld für Impulse

Frohburg/Kohren-Sahlis

Den historischen Kohrener Stadtkern „erhalten und wiederbeleben“: Das ist für Frohburg Programm. Beide Ziele stehen im Namen des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes, das zurzeit erarbeitet wird. Es soll öffentlichen wie privaten Investoren Wege ebnen, um an Fördermittel zu kommen.

Das sächsische Ministerium für Regionalentwicklung hatte im Sommer einen Aufruf für 2022 veröffentlicht. Die bisherige Zugangsbeschränkung für Orte unter 2000 Einwohnern war überraschend aufgehoben worden. Damit öffnen sich Chancen für das unmittelbare Zentrum der bis 2018 selbstständigen Stadt, wo weniger als 1000 Menschen zu Hause sind.

Das geplante neue Sanierungsgebiet rings um den Kohrener Markt in der Mitte. Quelle: Repro LVZ

Grenzen des Gebietes jetzt festgelegt

Einen Aufnahmeantrag vorzubereiten, hatte der Frohburger Stadtrat bereits Ende September beschlossen. Ins Auge gefasst ist im Wesentlichen jener Bereich, der bereits bis 2015 von der Städtebaumaßnahme „Um den Markt“ erfasst war. Allerdings waren die Gelder damals vor allem in die Sanierung von Straßen und der Infrastruktur geflossen, sodass aus Verwaltungssicht „der Bedarf für die Sanierung von Gebäuden sowie die Aufwertung des Ortskerns weiterhin besteht“.

Dasselbe treffe zu auf das Umfeld des dank privater Initiative neu genutzten Kohrener Bahnhofs. Nicht erfasst werden Objekte wie der ehemalige Gasthof Sahlis und die Kindertagesstätte „Turmspatzen“, die ja gerade saniert wird.

Förderung läuft über ein Jahrzehnt

„Am 28. Januar ist Abgabetermin – in der Hoffnung, dass alle Unterlagen vorliegen“, sagte der scheidende Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) auf seiner letzten Ratssitzung. Da der Stadtrat regulär 2022 erstmals im Februar zusammentrete, mache sich eine Sondersitzung im Januar nötig.

Um Klarheit über die Grenzen des Fördergebietes zu haben, traf das Parlament bereits im November den Beschluss dazu. „Es wird nicht leicht, überhaupt in das Förderprogramm reinzukommen“, so Hiensch. Gelinge das aber, müsse die Kommune auch in der Lage sein, für einen Zeitraum von zehn Jahren die zuzuschießenden Eigenmittel aufzubringen. Deshalb habe man das Gebiet eng gefasst.

Von Ekkehard Schulreich