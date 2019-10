Frohburg

Ein Laster ist am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Buchheim und Frohburg in den Graben geschlittert. Der Fahrer des Betonmischers kam in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam mit seinem Lkw auf einem Feld zu Stehen.

Er war allein an dem Unfall beteiligt, wurde bei dem Crash schwer verletzt und per Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Borna gebracht.

Feuerwehr Frohburg befreite Lkw-Fahrer aus dem Laster

Die Feuerwehr Frohburg wurde zum Unfallort gerufen. Die Kameraden befreiten den Fahrer aus dem Lkw, sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Die Straße 3803 ist zwischen Buchheim und Frohburg derzeit voll gesperrt.

Von LVZ/gap