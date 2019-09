Frohburg/Hopfgarten

Zu einem entstehenden Feldbrand rückte die Freiwillige Feuerwehr Frankenhain am Dienstagmorgen kurz nach 6 Uhr aus. Am Ortsausgang Hopfgarten in Richtung Buchheim war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Vor Ort habe sich heraus gestellt, sagte Wehrleiter Christopher Martin der LVZ, dass die von ausgebrachtem Mist ausgehende Wärme in der Morgenkühle zu einer Selbstentzündung geführt habe. Die Kameraden konnten die Ausbreitung des Feuers auf wenige Quadratmeter begrenzen und den Einsatz nach wenigen Minuten beenden.

Von es