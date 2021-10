Frohburg: Nächster Schritt beim Projekt für Burgtürme Kohren-Sahlis

Frohburg/Kohren-Sahlis

Damit die Sanierung der Kohrener Burgtürme und die Neugestaltung des gesamten Areals möglichst 2022 beginnen kann, vergab der Frohburger Stadtrat jetzt die Planungsleistungen an zwei Büros, eines in Chemnitz und eines in Freiberg. Die Kosten dafür liegen bei knapp 28 000 Euro. Die Entwurfsplanung ist Voraussetzung für einen Erfolg des Förderantrages.

Ziel: Sanierung bis zum Jubiläum

Bisher hat das Projekt, das mithilfe von Kohle-Strukturfördergeldern umgesetzt werden soll, alle Hürden genommen. Nun muss die Kommune einen formalen Zuwendungsantrag stellen. Erst wenn der positiv beschieden ist, fließt das Geld fürs Projekt. Es soll bis 2024 – dann begeht Kohren-Sahlis seine 1050-Jahr-Feier – abgeschlossen werden.

