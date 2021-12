Frohburg: Neue Rückschläge für Stimmungsmacher der Vollgas GmbH Prießnitz

Frohburg/Prießnitz

Von hundert auf null bremsen fällt umso schwerer, wenn der Name Programm ist: Vollgas GmbH. Immerhin vermieden es die Prießnitzer, einen Insolvenzverwalter aufzusuchen und das Ende zu besiegeln. Der Betrieb, den die Hobby-Darsteller mit ihrem Weihnachtsmarkt-Märchen am ersten Advent auf dem Hof von Schloss und Rittergut gern endlich wieder zu Höchstform hochgefahren hätten, bleibt eingestellt. Vorläufig. Obwohl mit dem Verlust des Firmensitzes in der alten Schule ein zweites Malheur hinzukam.

Am Anfang war „Schneewittchen“

Am Anfang war – Schneewittchen. Das Märchen der Gebrüder Grimm. Es war in den allerletzten Tagen des alten Jahrtausends, als ein Freundeskreis mit Spaß an Theater und Bühnenpräsenz für die Ritterguts-Weihnacht, organisiert vom Heimatverein Prießnitz/Trebishain und der Prießnitzer Feuerwehr, ein zauberhaftes Stück auf die Bretter von Welt stellte.

Seither war beides nicht wegzudenken. Nicht der Weihnachtsmarkt, der zuletzt mehrere Hundert Besucher anzog. Nicht das Märchen. Im Dezember 2019 ging keine Pfeffernuss zu Boden, so groß war der Andrang. Und dann – Corona. Stille. Spot aus.

Eine Aufführung von „Schneewittchen“ samt Zwergen beim Weihnachtsmarkt 2012 auf dem Schlosshof in Prießnitz. Quelle: Jens Paul Taubert

Auszug aus der Schule ist eine Zäsur

„Wir haben die ganze Zeit über versucht, den Kontakt zu halten“, sagt Stefan Jungnitz. Die Vollgas GmbH ist weder eine Firma noch ein Verein, vielmehr ein Freundeskreis ohne Hierarchien. „Im Sommer waren wir guter Dinge, dass es wieder aufwärts geht.“ Rauf auf die Bühne.

Es wurde anders. Und ein Umzug nötig. Raus aus der alten Prießnitzer Schule, in der es 2001 ein letztes Mal zum Unterricht geklingelt hatte und die die Vollgas GmbH und Nic’s Dance Factory nutzten. Denn die Stadt Frohburg hat das 1901 errichtete Gebäude zum Verkauf gestellt.

„Wir haben so viele Kostüme und Kulissen. Die haben wir erst mal privat untergebracht, vieles aussortiert. Eines Tages will uns die Stadt ja Räume im Schloss zur Verfügung stellen“, sagt Bettina Uhlemann. Doch die Sanierung dort ist ins Stocken geraten. Erst muss die Sporthalle fertig werden, ehe anderes an der Reihe ist.

Kulissen werden selbst gemalt, Kostüme selbst geschneidert. Quelle: privat

Keglerinnen gaben den Anstoß

Theatralische Ungeduld hatte am Rand des Sommerfestes, das 1998 am Prießnitzer Waldbad stattgefunden hatte, ein gutes Dutzend Leute zusammengeführt. Das von außerhalb eingekaufte Programm dort ließ Wünsche offen, erinnert sich Jungnitz: „Wir haben gesagt, das können wir selbst. Besser.“

Nur Wochen waren bis zum Fischerfest von Feuerwehr und Hundesportlern im folgenden Herbst geblieben, und die noch namenlose Truppe hatte erstmals vor Publikum gestanden. Die Resonanz bestärkte.

„Den Anstoß gaben die Keglerinnen. Sie brauchten ein paar Männer, die fanden sich“, sagt Simone Bachmann. Über die mehr als zwei Jahrzehnte blieb der Stamm von damals zusammen. Heute ist die Belegschaft zwischen Ende 40 und Ende 70 plus einem 18-jährigen Nachwuchstalent, das die Altersnorm hebt.

Olsenbande sucht Schloss-Tresor

Der Durchbruch kam spätestens mit der 1025-Jahr-Feier von Prießnitz 2002. Da war der vor Esprit strotzende Name bereits gefunden. Er wurde zur Marke bei den Mai- und Fischerfesten, beim Jubiläum „Zehn Jahre Eulatal“, beim Weihnachtsmarkt. Und zum Exportschlager, denn Märchen-Gastspiele führten das Ensemble nach Geithain, Frohburg, Lobstädt, Bad Lausick.

„Kostüme haben wir selbst geschneidert, die Kulissen selbst gebaut“, erzählt Bettina Uhlemann. Später besorgten sich die Akteure besondere Kleidungsstücke auch aus dem Fundus der Oper Leipzig. „Aus Paletten zimmerten wir eine richtige Bühne“, sagt Mike Haeßelbarth. Die war über Jahre in der Bauhof-Halle auf dem Gutshof platziert, ehe der Bau im Zuge der fortschreitenden Sanierung abgerissen wurde.

„Was im Dorf passierte, haben wir in unseren Programmen auf die Schippe genommen“, so Haeßelbarth. Einmal tauchte sogar die Olsenbande auf, denn im Schloss fand sich ein Tresor, Marke Franz Jäger Berlin, klarer Fall.

Augenblicklich muss die Vollgas GmbH pausieren, doch nach Corona soll es weitergehen. Quelle: privat

Alle hoffen auf baldige Rückkehr auf die Bühne

Dass das Märchen vom „Teufel mit den drei goldenen Haaren“, als die Bühne anno 2019 mit Trockeneis professionell eingenebelt wurde („Wir waren zuletzt DEFA-reif.“), für längere Zeit das letzte sein würde, war nicht zu ahnen. Dass es dabei nicht bleibt, daran lassen die Damen und Herren der Vollgas-Unternehmung keinen Zweifel laut werden. Stefan Jungnitz: „Wir werden uns künftig auf das Weihnachtsmärchen konzentrieren. Stoff gibt es noch genug. Wir halten durch, bis wir wieder zurückkehren können auf die Bühne.“

Von Ekkehard Schulreich