Frohburg: Neues Zinkdach schützt Gartenhaus im Schlosspark

Schäfchen sind es nicht, die ins Trockene zu bringen, dem Freundeskreis Schloss Frohburg gerade gelingt. Mit Geld aber hat es zu tun: Das marode Gartenhaus im Schlosspark kam jetzt unter ein neues Dach. Für die Rettung des im Volksmund auch Goethe-Haus genannten Bauwerks haben viele seit Jahren schon gespendet. Dank großzügiger Förderung von vielen Seiten konnte der Verein die Sanierung beginnen. Sie fällt umfassender aus, als anfangs geplant.

Das Gartenhaus in den Nachkriegsjahren. Der neue Verwendungszweck ist deutlich ablesbar. Richtig geschrieben – im Gegensatz zur Postkarten-Untertitelung. Quelle: Freundeskreis Schloss

Freundeskreis lässt endlich Taten sprechen

Seit die Ziegel unter dem Giebel neu aufgemauert sind, das Zinkblech wie vor zwei Jahrhunderten auf dem Dach neu verlegt ist, sind jene Steine verschwunden, die Günter Köhler immer deutlicher auf seiner Brust spürte. „Wir haben uns intensiv bemüht, haben viele Menschen gewonnen, die uns mit Spenden unterstützten. Aber wir hatten nichts Sichtbares vorzuweisen“, sagt der Freundeskreis-Vorsitzende.

Das hat sich geändert. Das Frankenhainer Unternehmen GTS und der Frohburger Dachdecker Jörg Köhler haben sich der Sache angenommen. Das neue Dach ist drauf auf dem 1808 errichteten Gebäude, unter den Kronen hoher Bäume in Sichtweite des Schlosses gelegen. Noch bröckelt die Fassade, ist das Innere bis auf Reste der einstigen Ausstattung leer. Doch 2022 soll fortgesetzt werden, was vielen vor allem älteren Frohburgern am Herzen liegt – weil sich ein Stück ihrer Lebensgeschichte mit der kleinen Immobilie verbindet.

Goethe-Feier, Trauungen, Konzerte

Das Gartenhaus, unverzichtbarer Teil des wertvollen Schloss- und Park-Ensembles, kam in den Nachkriegsjahren aus privater in öffentliche Hand. Als 1949 deutschlandweit der 200. Geburtstag des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe gefeiert wurde, waren Haus und Park Veranstaltungsort. Und sie blieben es in den Jahrzehnten danach.

Der Kindergarten nutzte das Haus. Selbst Trauungen fanden statt. Allmählich aber setzten Vergessen und Verfall ein. Während die Stadt Frohburg nach der Wende viele Millionen Mark respektive Euro in die Sanierung des Schlosses investierte, wurde am Gartenhaus 1999 lediglich das Dach instand gesetzt.

Über den Sommer ist das Gebäude unter einem großen Baugerüst verschwunden gewesen, weil die Handwerker das Dach öffneten. Quelle: Freundeskreis Schloss

Sanierung wird drinnen fortgesetzt

„Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir nicht bei der Sicherung des Hauses stehen bleiben wollen“, sagt Günter Köhler. „Wir wollen das Gebäude insgesamt sanieren. Damit rückt eine künftige Nutzung in den Mittelpunkt.“ Neben Konzerten und Ausstellungen hält der Verein das Haus hervorragend geeignet als grünes Klassenzimmer für die Frohburger Schulen. „Wir sind früher im Biologie-Unterricht in den Erligtwald gegangen.“).

Mit den Geldgebern sei man sich einig. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig tragen mit bisher 200 000 Euro die Hauptlast. Die Stadt Frohburg gibt 20 000 Euro. 4000 Euro sind Spenden.

Blick ins ausgeräumte Innere: Reste des Kamins sind zu erkennen und Fußbodenfliesen. Quelle: Jens Paul Taubert

Enge Absprache mit dem Denkmalschutz

Mit Vertretern der Denkmalschutzbehörden, die das Projekt fachlich begleiten, gab es vor wenigen Tagen einen Ortstermin, um das Erreichte zu registrieren und das weitere Vorgehen abzustecken. Möglichst noch vor der Winterfestmachung des Hauses soll eine Restauratorin sichten, was sich im Inneren an wertvoller Substanz erhielt: Reste eines Kamins, Fußbodenfliesen, Reste der Ausmalung an den Wänden.

Im Frühjahr dann soll es mit der Fassade und mit den Arbeiten innen weitergehen. Zuletzt braucht es, wenn die Baustraße über die Wiese abgetragen ist, eine neue Anbindung für die Besucher. „In historischen Unterlagen ist zu erkennen, dass einst ein geschwungener Weg auf das Gartenhaus zulief“, sagt Köhler. Den werde man sicherlich wieder herstellen.

Von Ekkehard Schulreich