Frohburg

Die Besatzung eines Motorrades wurde am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Frohburg verletzt. In der Nenkersdorfer Straße waren 15 Uhr ein PKW und das Krad zusammengestoßen. Der Fahrer des Wagens hatte nach Informationen der Polizei die Absicht, von der Staatsstraße nach links in ein Grundstück abzubiegen. Dabei übersah er offenbar das aus Richtung Flößberg kommende Motorrad. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten vor Ort.

Von es