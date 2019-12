Frohburg

Am Sonntagnachmittag führte eine 35-Jährige ihr Pferd aus einem Waldweg in Richtung Nenkersdorfer Straße in Frohburg. Kurz vor dem Erreichen der Straße riss sich das Tier los und lief über die Fahrbahn. Dort stieß es mit einem Ford Fiesta zusammen, dessen Fahrerin (48) in Richtung Nenkersdorf unterwegs war.

Pferd erlitt in Frohburg Schnittverletzungen

Aufgrund des Aufpralls erlitt der Vierbeiner Schnittverletzungen. Die Autofahrerin stand unter Schock, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Ihre zwölfjährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Die Tierführerin hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von LVZ/gap