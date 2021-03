Frohburg: Polizist spendet zum 100. Mal Blut

Frohburg/Prießnitz

Der Blumenstrauß freute Marc Linzmaier, aber er ist nicht das Entscheidende: Die Blutspende, die der Prießnitzer Mitte der Woche im Frohburger „Schützenhaus“ leistete, war seine 100. Zwei Tage nach seinem 18. Geburtstag hatte er sich erstmals „anzapfen“ lassen, das während der Bundeswehr-Zeit und des Studiums fortgesetzt und auch, als er in den Polizeidienst trat. „Das Finanzielle ist schnell in den Hintergrund gerückt. Viel wichtiger ist mir, man tut etwas Gutes für andere und für sich.“

Ärztin Vanessa Marsano bedankt sich bei Marc Linzmaier mit Blumen. Quelle: Jens Paul Taubert

Nächstes Ziel: Spende 200

„Wir freuen uns über seine große Blutspende-Bereitschaft und schätzen sein Engagement sehr. 100 Spenden sind eine tolle Leistung, die wir sehr gern würdigen“, sagt Anja Grieser, Sprecherin des Universitätsklinikums Leipzig, dessen Blutbank Spendetermine im Leipziger Umland anbietet. Zu spenden begonnen hatte Linzmaier beim Deutschen Roten Kreuz. Jetzt hat er ein neues Ziel: das Ergebnis zu verdoppeln auf 200 Spenden. Dieser Ehrgeiz habe einen durchaus praktischen Grund, sagt Linzmaier. Denn sehr schnell könne man unmittelbar in eine Situation geraten, in der gespendetes Blut Leben rette: „Meine Frau und drei meiner vier Kinder hatten Operationen. Unter Umständen wären sie da auf Blutkonserven angewiesen gewesen.“ Spenden sei deshalb wichtig, gerade auch in Zeiten von Corona.

Von Ekkehard Schulreich