Die Post-Filiale in der Konsum-Kaufhalle ist seit mehreren Monaten geschlossen. Nicht nur Einwohner des Töpferortes empfinden das als Mangel. Der Frohburger Bürgermeister Karsten Richter (CDU) äußerte beim Bürger-Dialog im Haus der Begegnung sein Unverständnis über diesen Rückzug und ähnliche Pläne, die die Sparkasse Leipzig mit ihrer Filiale gegenüber des Töpferbrunnens verfolgt.

„Mit Unternehmen sind wir im Gespräch“, sagte Richter. Poststelle und Bankfiliale würden nicht nur von den unmittelbaren Nachbarn genutzt, sondern auch von den Menschen in den umliegenden Dörfern – und im Fall des Geldautomaten auch von Ausflüglern und Touristen.

Deutsche Post auf der Suche nach Partner

„Die Deutsche Post sucht in Kohren-Sahlis weiterhin nach einem Kooperationspartner im Einzelhandel für die Eröffnung eines neuen DHL-Paketshops“, sagt Unternehmenssprecher Mattias Persson der LVZ. Bisher sei diese Suche erfolglos geblieben. Ein Selbstständiger, der im Ort ein Einzelhandelsgeschäft oder Gewerbe betreibe, kann sich gern bei der Deutschen Post melden, wenn Interesse an der Übernahme von Postdienstleistungen besteht, bietet er an.

