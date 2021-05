Frohburg: Premiere für mobilen Brecher bei der Firma Reif in Tautenhain

Frohburg/Tautenhain

Bedeutet die Zerkleinerung von Bauschutt in einer Brecher-Anlage inakzeptablen Lärm und Staub für Tautenhain? Mancher im Dorf befürchtet das und ist skeptisch, seit vor drei Jahren die Pläne der Reif Baugesellschaft mbH & Co. KG bekannt wurden. Die Firma will, zeitlich sehr begrenzt, eine mobile Anlage nahe des Bahnhofs betreiben. Genehmigt ist das Vorhaben längst. Eine erste Probe aufs Exempel erfolgte am Dienstag nach Pfingsten.

Lärmmessung zum Auftakt

Abbruchstoffe aus Beton und Naturstein, die auf firmeneigenen Baustellen anfallen, will Reif in Tautenhain zerkleinern. „Die Anlage, die wir dazu extra herholen, wird im Jahr an vielleicht drei, vier Tagen arbeiten“, sagt Niederlassungsleiter René Brand. „Und das auch nur, wenn sich genügend Material angesammelt hat. Deshalb wird der Brecher ja auch nicht dauerhaft installiert.“ In der Woche nach Pfingsten wird erstmals Gestein zerkleinert. Begleitet wird das vom Landratsamt, das dazu Lärmmessungen vorschreibt.

Erdwall und Berieselung sollen vor Staub schützen

Der Eindruck des Laien am Vormittag: Es klingt wie ein großer Radlader. Im Motorengeräusch geht der eigentliche Brechvorgang akustisch unter. Zwar befindet sich das Betriebsgelände aufgrund seiner Hanglage ein Stück oberhalb des Dorfes und ist der ehemalige Bahnhof als nächstliegendes bewohntes Gebäude nur rund 100 Meter entfernt. Doch bildet eines der Betriebsgebäude einen den Schall reduzierenden Riegel.

Gegen eine mögliche Staub- und Lärmbelästigung wurde zudem ein Erdwall errichtet. Der ist Teil der behördlichen Auflagen. Im Bedarfsfall kann die Fläche mit Wasser berieselt werden, um Staub zu binden. Die mobile Anlage selbst steht auf einer befestigten Fläche.

Landratsamt prüft Einhaltung aller Auflagen

„Die Genehmigung umfasst die Lagerung und Behandlung, also Brechen und Sieben, von Beton- und Asphaltaufbruch sowie von Erdstoffen“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin der Kreisbehörde. „Die jährliche Durchsatzleistung und Lagermenge wurden antragsgemäß beschränkt. Das Staub-Gutachten geht von maximal acht Tagen Brecherbetrieb und maximal vier Tagen Siebbetrieb pro Jahr aus.“

Die Einhaltung der festgelegten Immissionswerte sei nachzuweisen. Erst dann sei die erteilte Genehmigung bestandskräftig. Diese Messung führte am Dienstag ein Ingenieurbüro durch. Mit Ergebnissen wird frühestens in vier Wochen gerechnet. Zudem prüfte die Behörde „den genehmigungskonformen Betrieb der Anlage“.

Aufgearbeitete Stoffe werden in der Region verbaut

Dass die Anzahl der genehmigten Tage in absehbarer Zeit ausgeschöpft wird, erwarte er nicht, sagt René Brand: „Wir nutzen ausschließlich Material von unseren Baustellen. Und was wir hier zerkleinern, bauen wir auf unseren Baustellen in der Region auch wieder ein.“

Nach dem Einsatz der Anlage in der Woche nach Pfingsten sei das Lagergut aufgearbeitet. Dass die Anlage in diesem Jahr noch einmal eigens nach Tautenhain geholt wird, ist zweifelhaft, meinte er. Schließlich müsse sich dieser Aufwand rentieren.

