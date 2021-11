Frohburg: Rathaus-Chef wechselt – die Chefsekretärin bleibt

Frohburg

Für Frohburgs Ex-Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) ist der 1. Dezember der erste Tag seines Ruhestands. Hingegen beginnt für seine langjährige Chefsekretärin Ramona Kaczmarzyk in doppelter Hinsicht eine neue Zeit. 30 Jahre und ein halbes (!) hielt sie ihm, der es auf 31,5 Amtsjahre brachte, den Rücken frei. Sie koordinierte Termine, kümmerte sich um die Korrespondenz. Künftig führt sie die Kanzlei für Nachfolger Karsten Richter (CDU). Durchaus ein Einschnitt. Und – sie wird an diesem Tag 60.

„Ich kann mich anpassen. Zudem kennen wir uns.“

Wie fühlt es sich an, wenn man sich nach einem halben Leben noch einmal an einen neuen Chef gewöhnen muss? Ramona Kaczmarzyk lacht: „Ich bin relativ entspannt. Ich kann mich gut anpassen, und da wir alle Herrn Richter kennen...“ Schließlich ist der 44-Jährige aus Frankenhain, den die Frohburger am 26. September zum neuen Stadtoberhaupt wählten, CDU-Stadtrat und Ortsvorsteher von Eulatal.

Er trifft auf eine eingespielte, wenn auch personell etwas ausgedünnte Verwaltung. Unbedingt aber auf eindeutigere, geordnetere Verhältnisse als auf jene, die Hiensch und Kaczmarzyk in den Wendejahre 1990 und 1991 vorgefunden hatten. Damals war alles im Umbruch, vieles möglich, manches improvisiert. Doch etwas Neues wachsen zu sehen, mitgestalten zu können, hatte Reiz, blickt die Frau zurück, die seinerzeit über eine ABM, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, in die besondere Vertrauensstellung gelangt war.

An diesem Schreibtisch sitzt ab 1. Dezember mit Karsten Richter ein neuer Bürgermeister – statt Wolfgang Hiensch. Ramona Kaczmarzyk kümmert sich in bewährter Weise weiter um das Vorzimmer. Quelle: Jens Paul Taubert

Vom Arbeitsamt ins Rathaus

„Ich hatte beim DLK gearbeitet, beim Dienstleistungskombinat, und war plötzlich arbeitslos. Das Arbeitsamt hat mich ins Rathaus vermittelt“, blickt Kaczmarzyk auf den unspektakulären Start zurück. Wolfgang Hiensch betraute sie nicht nur mit Schreibarbeiten, sondern wusste sie bald als Organisatorin zu schätzen.

„Am Anfang tippten wir noch auf Schreibmaschinen. Aus Uetze, dem niedersächsischen Partnerort, kam ein Schreibautomat, der Vorgänger des Computers.“ Und Mustervorlagen für Stadtratsbeschlüsse kamen und viele Tipps, die Verwaltung in die neue Zeit zu bringen. Der Stadtrat, der zuerst Stadtverordnetenversammlung genannt worden war, hatte im Schützenhaus getagt, dann im neuen Feuerwehr-Depot, ab 2005 erst im Bürgerzentrum am Markt.

Ein bisschen Mädchen für alles

Kaczmarzyk kümmert sich um den Sitzungsdienst sämtlicher Gremien, erledigt die Post, Telefonate, strukturiert den Tagesablauf des Bürgermeisters. Sie besorgt Blumen für Besuche zu runden Geburtstagen und Ehejubiläen. Sie ist das offene Gesicht nach außen und ein Scharnier zwischen Stadtoberhaupt und Bürgern: „Ein bisschen Mädchen für alles, auch wenn es mal klemmt.“ Dazu gehört das Wissen, dass der Chef an den langen Dienstagen und Donnerstagen nicht nur gern Tee trinkt wie sonst, sondern auch Kaffee zur Aufmunterung. Dafür sorgt sie, es hat sich eingespielt.

„Wolfgang Hiensch hat die Verwaltung sehr geprägt, auch mit seiner Ungeduld“, sagt sie. Und mit der Präzision, mit der er Entscheidungen für den Stadtrat vorzubereiten pflegte, Vorlagen nicht selten selbst formulierte: „Er sagte immer: Stellt Euch vor, einer hat von der Materie keine Ahnung. Der muss wissen, worum es geht. – Das hat er auf uns übertragen, wir haben das übernommen.“

Mit Karsten Richter kommt jetzt ein anderer

Hiensch verabschiedete sich am 26. November von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ging. Ramona Kaczmarzyk bleibt. Sie hat noch fünf Jahre. „Natürlich bin ich zu besonderer Verschwiegenheit verpflichtet. Aber ich bin eine normale Angestellte. Der Bürgermeister ist Wahlbeamter“, sagt sie.

Heißt: Ihr berufliches Schicksal ist anders als bei einer persönlichen Referentin keinesfalls mit dem ihres Chefs verquickt. „Wo eine Tür zugeht, öffnet sich eine neue“, benennt sie eine Maxime, gegründet auf Lebenserfahrung. Mit dem neuen Bürgermeister, mit Karsten Richter, werde manches anders, keine Frage, nicht nur aufgrund des Generationen-Wechsels. Die Zeiten änderten sich fortwährend. Sie freut sich, erneut teilzuhaben.

Von Ekkehard Schulreich