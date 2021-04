Frohburg: Rauch quillt aus Keller eines Wohnhauses

Frohburg/Prießnitz

Rauch quoll am Montagnachmittag aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Prießnitz. Der Brand sorgte für einen Einsatz von drei Feuerwehren, des Rettungsdienstes, der Polizei und für einen Auflauf von Schaulustigen in dem Frohburger Ortsteil.

Unter Atemschutz sind Feuerwehrleute in den Keller vorgedrungen und haben die Flammen gelöscht. Quelle: Jens Paul Taubert

Unter Atemschutz in den Keller vorgedrungen

„In den Kellerräumen war ein Wäschetrockner in Brand geraten“, sagt Heiko Mühling, der Frohburger Stadtwehrleiter. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Prießnitz und Flößberg rückten 14.14 Uhr aus. Die Frohburger Floriansjünger wurden als Verstärkung hinzugezogen. „Ein Trupp unter Atemschutz löschte die Flammen und brachte die Reste des Trockners nach draußen“, so Mühling. Nach erstem Augenschein sei von einem technischen Defekt am Gerät als Brandursache auszugehen.

Hinzugezogen worden ist vorsorglich der Rettungsdienst. Doch es gibt keine Verletzten. Quelle: Jens Paul Taubert

Bewohner und Einsatzkräfte bleiben unverletzt

Die Mieter des Hauses in der Lausicker Straße, die vorsorglich ihre Wohnungen verlassen hatten, blieben unverletzt. Es habe sich auch niemand eine Rauchgas-Vergiftung zugezogen. Der Schaden am Gebäude begrenzt sich offenbar auf den Kellerbereich, so Mühling. Die Wohnungen seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Binnen einer halben Stunde waren das Feuer gelöscht und die Räume belüftet. Die Ehrenamtlichen fuhren zurück in die Depots. Die Mieter konnten in ihre vier Wände zurückkehren.

Von Ekkehard Schulreich