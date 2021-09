Frohburg Stadtchef Hiensch: Bund und Land lassen Kommunen im Stich

Frohburg

Als Bürgermeister auf Abruf betrachtet sich Wolfgang Hiensch (BuW) nicht. Dabei sind seine Tage, in denen er an der Spitze der Frohburger Stadtverwaltung steht, überschaubar und gezählt: Am 1. Dezember wechselt er in den Ruhestand. Dann übernimmt ein Nachfolger die Regie im Rathaus. Da es nur einen Bewerber gibt, gilt Karsten Richter (CDU), ursprünglich Bürgermeister der 2009 eingemeindeten Eulataler Dörfer, als gesetzt.

Verwaltungs-Team ist auf Wechsel vorbereitet

„Jeder Tag ist für mich eher eine Erleichterung, als dass ich mir Sorgen mache“, sagt Hiensch. Er wurde im Sommer 1990 als Seiteneinsteiger in die Politik erstmals zum Bürgermeister gewählt und seither immer wieder mit großer Zustimmung im Amt bestätigt. Apropos wenig Sorgen: Diese Aussage bezieht er vor allem auf die Verwaltungsabläufe. „Es gibt ein Team, das vorbereitet ist auf diesen Wechsel“, sagt er.

Für ihn gelte es bis zu seinem letzten Arbeitstag, die Grundlagen zu schaffen, den bisher nicht beschlossenen Haushalt möglichst noch auf den Weg zu bringen und fristgerecht alle nur denkbaren Förderungen für Zukunftsvorhaben zu beantragen sowie die laufenden Bauvorhaben mit Schwerpunkt Kohren-Sahlis fortzuführen. Eines steht für ihn fest: „Die finanzielle Lage der Stadt ist in den nächsten Jahren nicht gut.“

Schuld liegt nicht bei den Kommunen

Grund dafür seien nicht Frohburger Versäumnisse, sondern bundes- und landespolitische Entwicklungen. „Es ist ja belegbar, warum wir in eine Situation gekommen sind, die noch 2019 nicht vorauszusehen war.“ Es treffe einfach nicht zu, dass Bund und Land, wie sie es propagierten, die massiven Einnahme-Ausfälle im Zuge der Corona-Pandemie „auch nur annähernd kompensieren. Das bringt uns in arge Not“. Vor allem der Rückgang bei der Gewerbesteuer sei erheblich, und auch die Kosten für die Kindertagesstätten während der Schließung und des Notbetriebes schlügen ins Kontor.

Die Treppe am Haupteingang der Kohrener Grundschule muss außer Plan saniert werden. Das soll in den Herbstferien erfolgen. Quelle: Jens Paul Taubert

Noch immer gibt es keinen Haushalt

Rund 1200 Seiten stark ist der Entwurf des Doppelhaushaltes 2021/2022, den die Kämmerei im Technischen und im Verwaltungsausschuss vorstellte. Hiensch will ihn Mitte Oktober dem Stadtrat nicht nur zur Diskussion, sondern zum Beschluss stellen. Würde das Dokument akzeptiert, könnte es noch in Kraft treten, ehe das Jahr Geschichte ist, und sein Nachfolger und die Verwaltung hätten eine Basis für 2022.

„Ich habe in den Ausschüssen klar gesagt: Ich werde mit keinem mehr streiten über den Haushalt“, sagt Hiensch. Was große Investitionen betrifft, gelte es, die Sanierung der Kohren-Sahliser Kindertagesstätte „Turmspatzen“ zu Ende zu führen. Einen den Eltern für „vor Weihnachten“ zugesagten Rückumzug der Einrichtung, die derzeit in den Hort ausgelagert ist, hält er für realistisch.

Wenig Geld für Investitionen bis 2025

Zum anderen gehe das Bauen in der Kohrener Grundschule planmäßig voran. Vorhaben wie die Erneuerung des Lehrschwimmbeckens müssten aber nach hinten rücken. „Wir würden allein für die Schule noch Millionen brauchen. Es wird in den nächsten zwei Jahren aber Wichtigeres geben in Frohburg, als dass die Stadt hier mit ungebremstem Tempo weitermacht.“ Glücklich könne mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 und vor allem mit der Finanzplanung bis 2025 keiner sein. Dem Dilemma der Kommunen, nicht nur Frohburg, abzuhelfen, „sind aber auch Bund und Land gefragt“.

Stadtentwicklung geht alle an

Wolfgang Hiensch zählt zu den dienstältesten Gemeindeoberhäuptern in Sachsen. Ehe er in gut zehn Wochen das Rathaus nach mehr als 31 Jahren verlässt, will er dem Stadtrat seine Gedanken zur Stadtentwicklung umreißen. „In der Hoffnung, dass manches von dem, was ich nicht umsetzen konnte, später noch realisiert wird“, meint er. Vor allem aber, „damit diese Überlegungen nicht verloren gehen“. Parallel dazu können sich bis Mitte September die Frohburger per Fragebogen zu Wort melden. Gesonderte Fragebögen gibt es auf der Homepage der Stadt für Vereine und Unternehmen.

Bahnhof als Tor für Touristen

Dass Hiensch die Wiederbelebung des Bahnhofs-Empfangsgebäudes von 1872 besonders am Herzen liegt, ist kein Geheimnis. Es zum „Tor zum Kohrener Land“ für Touristen zu machen und „multifunktionale Nutzungen“ zu integrieren, ist sein Ziel. Um es zu erreichen, setzt er auf die Kohle-Strukturförderung. Vor allem deshalb, weil Generationen aus dem Kohrener Land in der Braunkohle arbeiteten, aber auch, weil die Region Ausflugsziel der Kumpel war. Und weil es angesichts des attraktiven Neuseenlandes gelte, das Kohrener Land touristisch voranzubringen.

Von Ekkehard Schulreich