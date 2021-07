Frohburg: Streit eskaliert am Harthsee

Frohburg

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen kam es offenbar am Montagabend am Harthsee. Wie schwerwiegend die war und wie viele Personen sich beteiligten, ist unklar.

Polizei überprüft die Situation vor Ort

Die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig bestätigt auf LVZ-Nachfrage, dass 20.30 Uhr ein entsprechender Anruf bei der Polizei in Borna einging. Die Rede war dabei von mehreren verletzten Personen. Die Beamten rückten sofort an das beliebte Badegewässer aus. Sie trafen aber an der besagten Stelle niemanden mehr an. Auch im Nachhinein wurden keine Anzeigen wegen Körperverletzung gestellt.

Von es