Frohburg: Überrascht über zweigleisigen Ausbau der Bahn

Frohburg/Hopfgarten/Tautenhain

Dass die Deutsche Bahn AG (DB) die Strecke Leipzig–Bad Lausick–Geithain–Chemnitz elektrifizieren will, ist nicht neu. Der Ausbau der Trasse in den Jahren 2027 und 2028 war vor anderthalb Jahren Gegenstand von Einwohner-Foren in den betroffenen Kommunen. In Geithain hieß es damals: Man baue zweigleisig aus, aber nicht zwischen Bad Lausick und Geithain. Dass das jetzt nicht mehr gilt, sorgt bei Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) für Kritik. Denn für die Anlieger in den Ortsteilen Hopfgarten und Tautenhain habe das ja erhebliche Konsequenzen.

Bahn und Ministerium: Zwei Gleise kommen

„Mit Inkrafttreten des Investitionsgesetzes Kohleregionen wurden vom Bund die formalen Voraussetzungen für den durchgehenden zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung des Abschnitts Leipzig–Bad Lausick–Geithain geschaffen. Dieser Abschnitt wird also komplett zweigleisig elektrifiziert.“ So steht es in einer Erklärung, die der Bahn-Konzern und das sächsische Wirtschaftsministerium am 20. Oktober veröffentlichten.

Das Geld für den Abschnitt kommt über den Bundesverkehrswegeplan aus anderer Quelle. „Die Finanzierung der Vorplanung des zweigleisigen Ausbaus für den Abschnitt Geithain–Chemnitz ist nun auch durch die DB unterzeichnet worden“, sagte Martin Walden, Konzernbevollmächtigter der DB für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. „Damit ist die Vereinbarung verbindlich abgeschlossen. Wir ziehen mit unseren Partnern an einem Strang, um den zweigleisigen, elektrifizierten Ausbau der Strecke Leipzig–Chemnitz zügig voranzutreiben“, so Walden

Frohburg sieht sich übergangen

„Uns gegenüber wurde bisher immer darauf verwiesen, dass es zwischen Bad Lausick und Geithain bei der Eingleisigkeit bleibt und demzufolge auch keine Veränderungen an den Bahnübergängen erforderlich sind“, drückte Wolfgang Hiensch am Donnerstagabend vor dem Stadtrat seine Verwunderung aus.

In den Ortschaften an der Strecke, in Hopfgarten, Tautenhain und Ottenhain, sollte es lediglich um die Elektrifizierung gehen. Der Bürgermeister stützt seine Aussage auf das Protokoll einer Besprechung mit der Bahn vom 1. April 2020, an dem er trotz des Datums nicht zweifelt: „Straßen sind nicht betroffen, da im Bereich der Gemeinde Frohburg außerhalb der Überholstrecke keine 2-Gleisigkeit geplant ist.“

Dieselbe Aussage war zuvor Besuchern der Informationsrunde im Geithainer Bürgerhaus im Februar 2020 gegeben worden, über die die LVZ berichtet hatte. Persönlich halte er die durchgehende Zweigleisigkeit für sinnvoll, so Hiensch: „Aber in den betreffenden Orten wird nicht jeder begeistert sein.“

Geithain bestätigt die Kurs-Korrektur

Der Geithainer Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) bestätigte eine solche Plan-Korrektur. „Das war ursprünglich anders gedacht“, sagte er. Dass man das zweite Gleis durchgängig baue, habe man Geithain aber mitgeteilt. Doch die Kommune betrifft das Thema nur am Rand: Zwischen Geithain und Narsdorf gibt es ein Doppelgleis, seit der Ausbau für die nur kurz genutzte Neigetechnik erfolgte.

„Das Vorhaben hat sich weiterentwickelt. Bund und Land haben sich zwischen Leipzig und Geithain für den Ausbau auf komplette Zweigleisigkeit entschieden“, bestätigte ein Bahnsprecher am Freitagnachmittag. Offenbar sei das in der Region noch nicht überall angekommen. Keine Änderung gebe es im Zeitplan: „Die ausgebaute Strecke soll Ende 2028 in Betrieb gehen.“

Von Ekkehard Schulreich