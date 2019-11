Frohburg

Eine neue Brücke über die Wyhra will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Frohburg errichten. Während der Bauzeit wird der Verkehr auf der Staatsstraße 51, der alten B 95, auf einer Behelfsumfahrung wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Diese Behelfsbrücke soll am 28. November in Betrieb gehen. Danach wird die alte Brücke abgerissen, und der Neubau kann beginnen. Fußgänger können einen separaten Steg nutzen. Die Fertigstellung ist Ende 2020 geplant.

