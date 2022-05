Frohburg: Was wird aus dem großen Parkplatz Bubendorf?

Frohburg/Bubendorf

Was wird aus dem großen Parkplatz, der sich an der alten Bundesstraße 95 vor dem Landgasthof „Bubendorfer Hof“ in Bubendorf befindet? Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, zuständig für Bundes- wie für Staatsstraßen, hält die gepflasterte Fläche für entbehrlich und bot sie der Kommune an. Der Frohburger Stadtrat befasste sich jetzt damit, was für eine Übernahme spricht und was dagegen.

Lkw-Fahrer sind hier häufig eingekehrt

Als die gastronomische Einrichtung noch unter „Raststätte Bubendorf“ firmierte, war klar, dass ein Parkplatz dieses Ausmaßes – summa summarum 2000 Quadratmeter – nötig war. Nach der Wende war der Verkehr auf der B 95, der schnellsten Verbindung zwischen den Großräumen Leipzig und Chemnitz, angeschwollen. Viele Brummi-Fahrer legten in Bubendorf eine Pause ein und wussten Parkplatz und Gasthaus zu schätzen.

Spätestens seit der Freigabe der Autobahn 72 und der Herabstufung der Bundesstraße zur Staatsstraße 51 ist es deutlich ruhiger geworden. „Sollte die Stadt kein Interesse an einer Übernahme der Flächen haben“, schrieb die Behörde, würde sie den Platz entsiegeln und einen Naturausgleich schaffen lassen.

Frohburg muss die Fläche nicht extra kaufen

Im Vorfeld der Ratssitzung wurde das Für und Wider in den Ausschüssen ausführlich diskutiert, sagte Bürgermeister Karsten Richter (CDU). Zudem sei das Gespräch mit dem Gastwirt gesucht worden. Schließlich nutzen seine Gäste den Platz.

Ihr täglicher Newsletter aus Geithain Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Geithain direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Übernahme spreche, dass die Fläche auch für Ausflügler wichtig ist und dass die Stadt ihn nicht kaufen muss. Andererseits sei der jährliche Unterhalt mit 5000 bis 6000 Euro zu veranschlagen. Es gebe für Lkw-Fahrer keine sanitären Einrichtungen. Eine Entsiegelung sei im Interesse der Natur und würde von der Landesbehörde getragen.

Der Stadtrat plädierte einstimmig dafür, den Parkplatz zu übernehmen. Die Kommune will einen Vertrag abschließen, der sichert, dass sich der Gastronom an den Unterhaltskosten beteiligt.

Von Ekkehard Schulreich