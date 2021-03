Frohburg: Wölfe töten 17 Schafe in Streitwald

Frohburg/Streitwald

Wolfserwartungsland: Ein Stück dieses Titels hatte im März 2018 Premiere am Leipziger Schauspiel. Dass Wölfe nach Jahrhunderten zurück kehren in den Streitwald, zwischen Frohburg und Kohren-Sahlis gelegen, Klaus-Dieter Pohl musste das zweieinhalb Jahre später schmerzhaft zur Kenntnis nehmen: Ein Wolf oder mehrere Wölfe griffen eine Schafherde an, die zwischen den Aueteichen nahe des Dorfes Streitwald eingepfercht war. Acht der Kameruner wurden sofort getötet. Neun weitere starben später an den Bisswunden. Ersetzt wird der Schaden nicht.

Eines der Schafe, die aufgerissen wurden. Quelle: privat

„Die Schafe halten wir, um die Wiesen zu pflegen“, sagt Klaus-Dieter Pohl. Das Wir meint eine Gemeinschaft von fünf Naturfreunden, die die Aueteiche hinter dem Wolftitzer Schloss bewirtschaftet. Seit mehr als einem Jahrzehnt verfahren sie so, und in all den Jahren gab es nie ein Problem. „Wenn die Schafe mein Auto hören, kommen sie angerannt. An dem Tag aber war es anders: Die Tiere waren total verstört, nass, dreckig – und viele fehlten“, blickt der 64-Jährige zurück auf den November-Tag, der ihn und seine Mitstreiter erschütterte. „Ich bin ins Gehege rein, und da lagen sie: totgebissen, aufgerissen.“ Tiere trieben im Wasser. Einige hatten Bisse am Hals, „die sind dann später gestorben“.

Ein Schaf mit einem Biss in die Kehle. Quelle: privat

Wölfe kamen über die Wyhra

17 Tiere der zwei Dutzend Kameruner zählenden Herde büßte die Haltergemeinschaft ein. Dass die Gefahr durch den Wolf näher komme, habe man schon registriert, sagt Pohl: „Wir haben ja auch schon einen gesehen hinter unserem Streitwalder Grundstück. Drei, vier Jahre ist das her, danach war wieder Ruhe.“ Eine trügerische offenbar. Die Aueteiche liegen unmittelbar südlich des Dorfes idyllisch zwischen den Wanderwegen nach Kohren-Sahlis und nach Gnandstein. Die Wyhra fließt zwischen ihnen hindurch. „Der scheint durch die Wyhra rein gekommen zu sein“, sagt Pohl. Denn der feste Drahtzaun sperre sämtliches Land ab, reiche ein Stück in die Teiche und den Fluss hinein – könne den Fluss selbst aber nicht sichern. Das wurde nicht nur den Schafen zum Verhängnis. Es ist auch der Grund, warum für den Schaden niemand aufkommt.

Der Aueteich zwei ist groß und lässt sich nicht einzäunen. Quelle: Jens Paul Taubert

Fachstelle Wolf: Kein Zweifel an Verursacher

„Der Eigentümer erhält keine Entschädigung, da die Weidefläche vom Bach durchschnitten wurde. Das Gewässer war nicht ausgekoppelt, sodass es keine Barriere gab, die hätte überwunden werden müssen. Auch die Teiche waren nicht ausgekoppelt. Damit waren die Kriterien für den Mindestschutz nicht erfüllt“, sagt Karin Bernhardt, Pressesprecherin des sächsischen Landwirtschafts- und Umweltministeriums, der LVZ. Dass ein Wolf oder mehrere Wölfe die Verursacher waren, steht für die im Ministerium angesiedelte Fachstelle Wolf außer Frage: „Aufgrund der Merkmale vor Ort, wie dem wolfstypischen Kehlbiss, konnte der Wolf mit hinreichender Sicherheit als Verursacher bestätigt werden.“

Diese Karte zeigt die Nutztierrisse in Sachsen 2020. Das Gros der Fälle konzentriert sich auf die Lausitz und auf Nordsachsen. Der rote Punkt im Leipziger Land markiert Streitwald. Quelle: Fachstelle Wolf

Rudel konzentriert auf Nordsachsen und Lausitz

Zwar ist das nächste nachgewiesene Wolfsrudel im weit gefassten Raum Delitzsch zu Hause, doch wurden im Leipziger Südraum in den vergangenen Jahren immer wieder Beobachtungen gemacht, gab es Funde von Wolfskot und Fotofallen-Bilder. „2019/2020 gingen mehr als 80 Hinweise bei unserer Fachstelle ein“, so Bernhardt. Davon handelt es sich bei fünf um zweifelsfreie Hinweise. Mit einem Übergriff 2019 und drei Übergriffen 2020 liegt der Landkreis Leipzig weit hinter Bautzen (53 und 34) und Nordsachsen (31 und 32).

Tierhalter sollten Elektrozäune bauen

„Die Tierhalter müssen immer wieder mit Wölfen rechnen. Auch in Gebieten, in denen keine sesshaften Wölfe nachgewiesen sind, können durchziehende Wölfe auf ihren Wanderungen auf Nutztiere treffen und diese verletzen oder töten, wenn kein entsprechender Schutz vorhanden ist“, sagt die Sprecherin. Tierhalter sollten das Angebot der kostenlosen Herdenschutz-Beratung und der Förderung deshalb „frühzeitig in Anspruch nehmen“. Die Fachstelle empfehle, auf Elektrozäune zu setzen. Ein hundertprozentiger Schutz sei nicht möglich, durch angepasste Maßnahmen könnten Schäden aber wirkungsvoll verringert werden. Schaf- und Ziegenhalter sowie Betreiber von Wildgattern könnten Maßnahmen gegen Wolfsangriffe über die Förderrichtlinie Natürliches Erbe fördern lassen. „Das heißt, die Tierhalter können sich einen Elektrozaun vollständig vom Freistaat fördern lassen.“

Inwieweit die Streitwalder Haltergemeinschaft darauf zurück greift, hat sie noch nicht entschieden. „Wenn wir die Schafe jetzt im Frühjahr wieder rausbringen, sperren wir sie über Nacht zumindest in den Unterstand ein“, sagt Klaus-Dieter Pohl. Aktuell sind die sechs Schafe, die den Wolfsangriff überstanden, im Frohburger Gewerbegebiet untergekommen.

Das aktuelle Wolfsmonitoring: https://www.wolf.sachsen.de/wolfsvorkommen-in-sachsen-4342.html. Förderung für den Herdenschutz: https://www.wolf.sachsen.de/foerderung-fuer-den-herdenschutz-5040.html. Schutz von Nutztieren: https://www.wolf.sachsen.de/schutz-von-nutztieren-4181.html?_cp=%7B%7D

Von Ekkehard Schulreich