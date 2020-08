Frohburg: Wohn- und Gesundheitszentrums am Wyhrabogen startet später

Frohburg

Die Bebauung des Wyhrabogens in Frohburg verzögert sich: Die Unternehmensgruppe Drösel aus dem bayrischen Rosenheim, die die nur wenige Schritte vom Markt gelegene Fläche ab diesem Jahr bebauen wollte, verschiebt den Start für die geplanten 60 Wohnungen, Praxis- und Geschäftsräume. Die Gründe dafür die ungünstige Kombination aus hohen Baupreisen und der angespannter Marktlage durch die Corona-Pandemie.

Die Zeitangaben auf der Bautafel sind nicht mehr aktuell. Quelle: Jens Paul Taubert

Anzeige

Investor: Wir wollen bauen – aber nicht jetzt

„Wir wollen das Wohn- und Gesundheitszentrum bauen. Das ist gar keine Frage. Doch momentan macht es für uns keinen Sinn, loszulegen“, sagt Felix Drösel, der gemeinsam mit seinem Vater Jürgen Drösel hier rund 15 Millionen Euro investieren möchte. Frohburg fühle man sich verbunden, habe hier seit den 90er-Jahren das Wohn- und Seniorenzentrum Frohburg und Reihenhäuser gebaut und zähle zu den großen Arbeitgebern in der Stadt. Das 6200 Quadratmeter große Grundstück, auf dem sich ursprünglich die Textildruckerei befand und das die Stadt nach der Jahrtausendwende beräumte, wolle man behalten, um zu einem späteren Zeitpunkt bauen zu können.

Weitere LVZ+ Artikel

Corona und Baupreise stellen Hürden dar

Aktuell, so Felix Drösel, sei die derzeitige wirtschaftliche Lage für die geplante Investition ungünstig. Immer strengere Standards – Stichwort Energieeinsparverordnung – trieben die Kosten in die Höhe parallel zu den ohnehin deutlich angezogenen Preisen der Bauwirtschaft. Die Unternehmensgruppe realisiere zurzeit mehrere größere Projekte, die man momentan priorisieren wolle. So entstehen im thüringischen Jena mehr als 130 Miet- und Eigentumswohnungen und auch in Kulmbach 160 Wohnungen. „An unserem Frohburger Vorhaben bleiben wir dran. Aber wann wir wirklich starten, können wir heute noch nicht sagen.“

Stadt baute hier vor Jahren Krippe „Storchennest“

Im Wyhrabogen, wo die Stadt bereits vor Jahren die Kinderkrippe „Storchennest“ baute, planen die Oberbayern ein stadtbildprägendes Wohn- und Geschäftshaus mit Praxen für Ärzte und Therapeuten und einigen kleinen Läden. Der Komplex erhält eine Tiefgarage. Ursprünglich sollten die Bauleistungen im Herbst ausgeschrieben werden. Die Fertigstellung war für 2023 ins Auge gefasst.

Bürgermeister: Wohnungen werden gebraucht

„Da die Wohnungen in Frohburg dringend gebraucht werden, bleibt für mich die Hoffnung, dass gebaut wird“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) am Donnerstagabend vor dem Stadtrat. Aber: „Man sollte alles erst glauben, wenn es fertig ist.“ Unmittelbar zuvor hatte er mit den Investoren telefoniert und es sich schriftlich geben lassen, dass an dem Projekt festgehalten wird. Nicht zuletzt, so Hiensch, enthalte der Kaufvertrag für das Grundstück eine Rückfall-Klausel.

Von Ekkehard Schulreich