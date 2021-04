Frohburg: Zwei 16-Jährige stürzen mit Schwalbe

Frohburg/Nenkersdorf

Auf der Staatstraße zwischen Frohburg und Nenkersdorf kam es am Mittwochmorgen nahe der Autobahn-Unterführung zu einem Verkehrsunfall. Zwei Mädchen, die auf einem Moped der Marke Schwalbe unterwegs waren, stürzten und zogen sich schwere Verletzungen zu. Die Frohburger Feuerwehr wurde 8.13 Uhr an die Unfallstelle gerufen. Nach der medizinischen Erstversorgung übergab sie die beiden 16-Jährigen an den Rettungsdienst, der die weitere Versorgung übernahm. Was zum Unfall führte, ist aus Sicht der Polizei noch nicht endgültig geklärt. Der Schaden am Moped wird auf 1000 Euro beziffert. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Von HS/es